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5 ярких пар советского кино, которые в реальной жизни терпеть друг друга не могли

15.11.2020 09:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Хороший актер может сыграть практически все и практически в любом состоянии. Но как быть, если в реальной жизни ты терпеть не можешь человека, с которым вам сейчас нужно изображать любовь? Мы любим старые советские фильмы и часто не догадываемся о том, чего стоило актерам так убедительно сыграть в них любовь.

Николай Рыбников и Надежда Румянцева


Кадр из фильма "Девчата"

На главную роль в фильм «Девчата» проходили пробы несколько актеров, но в результате утвердили Николая Рыбникова. К тому моменту он уже был звездой кино: после фильма «Высота» его знала вся страна. И он рассчитывал, что вместе с ним будет сниматься его жена, Алла Ларионова.  Но вместо Ларионовой на роль Анфисы утвердили Светлану Дружинину — и после этого все пошло не по плану. 

Позже Дружинина вспоминала: "Инна Макарова, которая имела опыт съемок с ним, сказала нам: „Ну, девочки, теперь держитесь!“ И действительно, приехал очень профессиональный, уверенный, сильный актер, который, конечно же, к Наде Румянцевой никак не мог пристроиться, потому что они совершенно не подходили друг другу. И он настоятельно попросил вместо меня снимать в роли Анфисы Аллу Ларионову, у них тогда создавалась семья, и он ее очень любил. Конечно, с коллективом у него были отношения сложные, с Надей Румянцевой особенно».

На съемках Рыбников и Румянцева постоянно ссорились, актер называл партнершу "выскочкой", и за кадром их отношения оставались очень натянутыми. 

Николай Рыбников и Нина Иванова


Кадр из фильма "Весна на Заречной улице"

У всеобщего любимца Рыбникова часто не складывались отношения с партнершами по съемочной площадке. Не стала исключением и Нина Иванова, сыгравшая главную женскую роль в фильме «Весна на Заречной улице». Она попала в кино случайно, опыта съемок к тому моменту у нее практически не было, и Рыбников не скрывал своего раздражения, называя партнершу «деревянной».

Особенно тяжело Ивановой давалась сцена слез героини от своих педагогических неудач. Она никак не могла заплакать, и тогда кто-то из съемочной группы отвесил актрисе пощечину. Она заплакала от обиды и неожиданности, а режиссер дал команду "мотор". 

Элина Быстрицкая и Сергей Бондарчук


Кадр из фильма "Неоконченная повесть"

В фильме «Неоконченная повесть» актерам нужно было сыграть любовную историю. К сожалению, они уже были хорошо знакомы по съемкам в фильме «Тарас Шевченко» и на дух не переносили друг друга. Когда Быстрицкая узнала, что ей предстоит сниматься с Бондарчуком, — отказалась наотрез. Режиссер с трудом уговорил ее, пообещав, что все ее диалоги с Бондарчуком будут сниматься крупным планом и без его участия. После окончания съемок актеры не здоровались друг с другом и делали вид, что вовсе незнакомы.

Андрей Мягков и Ольга Науменко


Женя Лукашин и Галя, "Ирония судьбы"

Фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!», пересматриваемый как под гипнозом каждый Новый год, тоже снимался в атмосфере неприязни. Экранная невеста Жени Лукашина Галя (Ольга Науменко) жаловалась, что не может наладить контакт с замкнутым Мягковым. На эту роль пробовался Олег Даль, и вот с ним у Науменко образовалась отличная кинопара, а с Мягковым каждый раз приходилось превозмогать себя. За кадром актеры не общались.

Барбара Брыльска и Юрий Яковлев


Надя и Ипполит, "Ирония судьбы"

Актриса много рассказывает в своих интервью о том, как много ей не нравилось в съемках «Иронии судьбы» — и немодное платье, и странный характер героини, да и выбор любимых мужчин для Нади актрису не устраивал. Хуже всего ей давались сцены поцелуев с Юрием Яковлевым, который, по словам актрисы, не привлекал ее как мужчина, и несмотря на то, что все романтические сцены снимались со спины, все время норовил поцеловать ее по-настоящему.

 
 
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Хороший актер может сыграть практически все и практически в любом состоянии. Но как быть, если приходится играть любовь.
 
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