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Про всех нас после 2020 года. Парни устроили флешмоб, в котором все выглядят хуже, чем год назад

15.11.2020 09:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Сети есть много историй и флешмобов на тему того, как стать лучшей версией себя. Но давайте посмотрим в глаза реальности: как правило, с течением времени многие люди начинают выглядеть хуже, а 2020 год так просто чемпион по причинам стать худшей версией себя. 

Эту тему поднял пользователь TikTok rickykv. Он поделился видео о том, насколько хуже стал выглядеть за этот год. Его боль поняли и другие парни, и устроили на эту тему флешмоб. Буквально из принцев в лягушат.

@rickykv

feel free to duet with ur glo-downs so i feel better about myself ##fyp

♬ original sound - rickykv








 
 
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