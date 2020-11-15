Про всех нас после 2020 года. Парни устроили флешмоб, в котором все выглядят хуже, чем год назад

Источник материала: Tut.by

В Сети есть много историй и флешмобов на тему того, как стать лучшей версией себя. Но давайте посмотрим в глаза реальности: как правило, с течением времени многие люди начинают выглядеть хуже, а 2020 год так просто чемпион по причинам стать худшей версией себя.

Эту тему поднял пользователь TikTok rickykv. Он поделился видео о том, насколько хуже стал выглядеть за этот год. Его боль поняли и другие парни, и устроили на эту тему флешмоб. Буквально из принцев в лягушат.



























