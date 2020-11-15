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Про всех нас после 2020 года. Парни устроили флешмоб, в котором все выглядят хуже, чем год назад
Источник материала: Tut.by
В Сети есть много историй и флешмобов на тему того, как стать лучшей версией себя. Но давайте посмотрим в глаза реальности: как правило, с течением времени многие люди начинают выглядеть хуже, а 2020 год так просто чемпион по причинам стать худшей версией себя.
Эту тему поднял пользователь TikTok
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Как за год измениться к худшему, не прилагая усилий
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