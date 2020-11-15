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Экс-глава службы нацбезопаности подозревается в подготовке убийства Пашиняна

15.11.2020 09:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Бывший директор Службы национальной безопасности (СНБ) Армении и лидер партии "Родина" Артур Ванецян в субботу, 14 ноября, был задержан по подозрению в подготовке убийства премьер-министра Никола Пашиняна.

Ванецяна также подозревают в соучастии в массовых беспорядках и подготовке к узурпации власти, заявила его адвокат Лусине Саакян. Она назвала происходящее "политическим преследованием", передает DW.

На аналогичных основаниях задержан и бывший глава парламентской фракции Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян, добавили в СНБ.

Кроме того, спецслужба провела обыск в доме бывшего заместителя министра внутренних дел Армении Григора Григоряна. Сам замминистра находится в СНБ, заявил его сын Ашот. Сотрудники ведомства "ничего не нашли, не объяснили, что именно искали", приводит "Интерфакс" слова родственника Григоряна.

В начале ноября премьер Армении Никол Пашинян, а также президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Конфликт между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха обострился летом 2020 года, а в конце сентября перешел в фазу масштабных военных действий.

Соглашение предполагает, что подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, будут развернуты российские миротворцы, транспортное сообщение в регионе будет контролировать погранслужба ФСБ России.

После обнародования совместного заявления лидеров трех стран в Ереване начались массовые протесты с призывами отставки премьер-министра. Протестующие считают, что Пашиняну не следовало принимать значимое для страны решение без обсуждения с широкой общественностью. Сам глава правительства пообещал в предстоящие дни объяснить свои действия.

 
 
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Бывший директор Службы национальной безопасности (СНБ) Армении и лидер партии "Родина" Артур Ванецян в субботу, 14 ноября, был задержан по подозрению в подготовке...
 
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