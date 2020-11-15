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Беларусь проиграла в борьбе за право принять чемпионат мира по биатлону 2025 года

15.11.2020 09:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Чемпионат мира по биатлону 2024 года пройдет в чешском Нове-Место, в 2025 году турнир примет швейцарский Ленцерхайде.

Выборы мест проведения чемпионатов мира состоялись в субботу во время конгресса Международного союза биатлонистов (IBU), передает ТАСС.

У Нове-Место альтернативы не было, единственным соперником Ленцерхайде был Минск. Белорусская заявка предполагала проведение соревнований в пригороде столицы - в центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи".

 
Теги: Минск
 
 
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Чемпионат мира по биатлону 2024 года пройдет в чешском Нове-Место, в 2025 году турнир примет швейцарский Ленцерхайде.
 
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