Беларусь проиграла в борьбе за право принять чемпионат мира по биатлону 2025 года

Источник материала: АФН

Чемпионат мира по биатлону 2024 года пройдет в чешском Нове-Место, в 2025 году турнир примет швейцарский Ленцерхайде.

Выборы мест проведения чемпионатов мира состоялись в субботу во время конгресса Международного союза биатлонистов (IBU), передает ТАСС.

У Нове-Место альтернативы не было, единственным соперником Ленцерхайде был Минск. Белорусская заявка предполагала проведение соревнований в пригороде столицы - в центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи".