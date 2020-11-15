ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Российские типографии отказываются печатать белорусские газеты

15.11.2020 09:33 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Одна из типографий в Москве расторгла договор с газетой "Народная воля" после того, как в редакцию газеты 13 ноября наведался ОМОН, а неизвестные изъяли весь тираж и задержали водителя, доставившего его из России.

Как сообщила менеджер по рекламе "Народной воли" Анастасия Шаркевич, расторжением договора дело не закончилось. Роспотребнадзор приостановил деятельность московской типографии на 20 дней. В итоге еще московские типографии отказались сотрудничать с белорусским изданием, поскольку "боятся потерять бизнес".

Как сообщалось, "Народная воля" вынуждена печатать тираже за пределами Беларуси после того, как в конце августа ей и еще трем изданиям отказал государственный "Белорусский дом печати" «из-за поломки оборудования».

Кроме того, "Белпочта” и "Белсоюзпечать" отказываются распространять "Народную волю" по подписке и в розницу.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одна из типографий в Москве расторгла договор с газетой "Народная воля" после того, как в редакцию газеты 13 ноября наведался ОМОН, а неизвестные изъяли весь тираж и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Область пониженного атмосферного давления накрыла Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.11.2020
Mir24.TV Belarus
15.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика