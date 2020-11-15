Российские типографии отказываются печатать белорусские газеты

Источник материала: АФН

Одна из типографий в Москве расторгла договор с газетой "Народная воля" после того, как в редакцию газеты 13 ноября наведался ОМОН, а неизвестные изъяли весь тираж и задержали водителя, доставившего его из России.

Как сообщила менеджер по рекламе "Народной воли" Анастасия Шаркевич, расторжением договора дело не закончилось. Роспотребнадзор приостановил деятельность московской типографии на 20 дней. В итоге еще московские типографии отказались сотрудничать с белорусским изданием, поскольку "боятся потерять бизнес".

Как сообщалось, "Народная воля" вынуждена печатать тираже за пределами Беларуси после того, как в конце августа ей и еще трем изданиям отказал государственный "Белорусский дом печати" «из-за поломки оборудования».

Кроме того, "Белпочта” и "Белсоюзпечать" отказываются распространять "Народную волю" по подписке и в розницу.