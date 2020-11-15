Тихановская в Риге обсудила расширение санкций и отмену ЧМ по хоккею

Источник материала: АФН

Светлана Тихановская в Риге призвала к международному расследованию убийства Романа Бондаренко, экономическим санкциям и отмене Чемпионата по хоккею в Минске.

Это основные темы, которые Тихановская обсудила на встречах с президентом, премьером, главой МИД Латвии и латвийскими НГО.

«Ожидается, что в ближайшее время Латвия и балтийские страны введут расширенный список индивидуальных санкций, который может включать сотни имен людей, виновных в фальсификациях и репрессиях», - сообщает телеграм-канала Тихановской.

Она призвала Нацбанк Латвии остановить сотрудничество с Беларусбанком и Белагропромбанком, а также ввести экономические санкции против государственных предприятий, которые увольняют бастующих работников.

«В частности, Тихановская призвала пересмотреть контракты о закупках нефтепродуктов и металлопродукции, лесной и деревообрабатывающей промышленности и алкоголя из Беларуси. Также Светлана поддержала идею наложить экономические санкции на бизнесы, связанные с Лукашенко и приближенными к нему олигархами», - отмечается в сообщении.

Тихановская обратилась к главе МИД Латвии Ринкевичсу с просьбой поддержать международное расследование в рамках универсальной юрисдикции и объявить организации ГУБОПиК и ОМОН экстремистскими.

Тихановская обсудила с руководством Латвии возможность отмены или переноса чемпионата мира по хоккею из Минска. Ожидается, что решение о переносе или отмене будет принято в ближайшее время.