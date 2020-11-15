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«Есть только один путь к избавлению от страха и от этой системы». Латушко обратился к белорусам

15.11.2020 09:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Член президиума Координационного совета Павел Латушко обратился к белорусам, которые «четвертый месяц борется за свободу и правду, кто возмущен несправедливостью и беззаконием».

«Есть только один путь к избавлению от страха и от этой системы». Латушко обратился к белорусам
Фото носит иллюстративный характер

«Да, страшно всем. Страшно каждому. Потому что каждый рискует, — написал он в своем телеграм-канале. — Но, поверьте, еще страшнее тем, кто покрывает Лукашенко и выполняет преступные приказы. Они начинают понимать: народный трибунал реален и им придётся ответить перед законом и народом».

По его мнению, сегодня уже очевидно, что «сдаться— это согласиться с тем, что Беларусь перестанет существовать как страна, а белорусы как нация».

Политик считает, что настает решающее время, ведь жестокость и убийства «мы не имеем права забыть и проглотить».

«Есть только один путь к избавлению от страха и от этой системы. Этот путь — вместе. Вместе не страшно. Вместе — безопаснее. Вместе — это сила и мощь. Мы снова должны объединиться и выйти на огромный МАРШ. За тех, кто погиб и пострадал, во имя тех, кто продолжает путь к свободе и победит», — написал Латушко.

 
 
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Член президиума Координационного совета Павел Латушко обратился к белорусам, которые «четвертый месяц борется за свободу и правду, кто возмущен...
 
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