УПК: чтобы каждый, кто совершил преступление, был подвергнут справедливому наказанию

Источник материала: Onliner

В знаменитом дворе на улице Червякова в Минске уже несколько суток запах восковых свеч, круглосуточная вахта и много отчаяния. Нам обещают честное и справедливое расследование, серьезнейший контроль и так далее. Хотя, на наш взгляд, достаточно следовать, в частности, нормам Уголовно-процессуального кодекса, в котором определены задачи уголовного процесса.

1. Задачами уголовного процесса являются защита личности, ее прав и свобод, интересов общества и государства путем быстрого и полного расследования преступлений, общественно опасных деяний невменяемых, изобличения и привлечения к уголовной ответственности виновных; обеспечение правильного применения закона с тем, чтобы каждый, кто совершил преступление, был подвергнут справедливому наказанию и ни один невиновный не был привлечен к уголовной ответственности и осужден.

2. Установленный настоящим Кодексом порядок производства по материалам и уголовному делу призван обеспечить законность и правопорядок, предупреждение преступлений, защиту от необоснованного обвинения или осуждения, незаконного ограничения прав и свобод человека и гражданина, а в случае обвинения или осуждения невиновного — незамедлительную и полную его реабилитацию, возмещение ему физического, имущественного и морального вреда, восстановление нарушенных трудовых, пенсионных, жилищных и иных прав.

Статья 7. Задачи уголовного процесса