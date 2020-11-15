Проблема конституционной реформы №1

Источник материала: Sputnik Беларусь

Власти Беларуси уже неоднократно заявляли о стремлении реформировать действующую Конституцию и даже называли некоторые направления изменения Основного закона страны. Так, есть планы по перераспределению полномочий главы государства в пользу парламента для повышения веса и политической ответственности последнего.

В принципе для создания стабильной системы сдержек и противовесов, которая будет поддерживать политическую систему в стабильном состоянии, данное решение является, безусловно, правильным. Однако есть целый ряд сдерживающих факторов, которые свидетельствуют если не о невозможности, то о существенных трудностях на пути создания действенного института власти из белорусского парламента.

Реалии белорусского парламента

Белорусский парламент сегодня – это скорее синекура для престарелых чиновников, спортсменов, силовиков или просто известных людей, которым не нашлось хорошей должности в структуре власти. Или же которые достигли определенного тупика карьерного роста, и поэтому требуется определенная пауза, которая станет заодно и проверкой на лояльность действующей власти.

Действующий парламент сегодня, к сожалению, своеобразный "культ карго": есть название и структура, внешне напоминающая что-то, но не способно эффективно выполнять функции этого чего-то. Так, например, после Второй мировой войны индейцы ряда островов в Тихом океане делали самолеты и танки из пальмовых листьев, которые очень напоминали свои аналоги, но не могли летать или ездить и стрелять. В парламенте Беларуси происходит нечто очень похожее. Об этом свидетельствует и количество принимаемых им законов – особенно в сравнении с количеством президентских указов, издаваемых в год. Так, в 2019 году парламент принял 3 закона, в то время как президент за тот же период принял более 60 указов, не считая документов о награждении.

В этих условиях остро встает вопрос о реальном политическом представительстве, обеспечении представительства всех слоев общества за счет честной и конкурентной борьбы.

На сегодня можно говорить о наличии в парламенте единственной партии, члены которой более-менее активны и представительства которой есть по всей республике – это Либерально-демократическая партия Беларуси. Именно поэтому ее представители выступают за изменение действующего законодательства и выборы на основе пропорциональной системы по спискам, предоставляемым каждой политической партией. Остальные политические силы не могут похвастаться готовностью навязать серьезную борьбу ЛДПБ.

В то же время, согласно заявлениям белорусских властей, реформирование Конституции должно пройти до конца 2021 года, а внеочередные парламентские выборы будут соответственно назначены на вторую половину 2022 или 2023 год.

Получается, на создание новых политических партий и налаживание реальной политической жизни в стране, где ее не было на протяжении последних 26 лет, есть год-два.

Нужна альтернатива

В этих условиях есть определенные вопросы, смогут ли традиционные оппозиционные партии привлечь к себе протестный электорат и таким образом войти в парламент. На данный момент он остается открытым, как и желание самих этих партий реально участвовать в политической жизни и нести ответственность за государственное управление, поскольку до этого они были вынуждены заниматься исключительно критикой действующего президента.

Уже сейчас понятно, что определенным потенциалом обладает общественное объединение "Белая Русь", которое объединит сторонников действующей власти. У "Белой Руси" есть структуры по всей республике, она уже давно готова к преобразованию в политическую партию.

Но объединение провластного электората не является большой проблемой для власти. Главная задача – дать людям с альтернативной позицией рычаги политического участия в жизни страны и тем самым увести их от протеста на улицах.

Уже известно об инициативах создания двух новых партий – "Союз" и "Отечество", первая из которых озвучила только свои геополитические ориентации (Союзное государство и максимальная интеграция с Россией), а о второй известно, что она будет представлять интересы достаточно маргинального для реалий страны казачества. Подобные союзы могли бы стать достаточно неплохими спойлерами для "Белой Руси", но неспособны решить базовую задачу дать возможность политического участия для людей с альтернативной позицией.

Такую задачу могла бы решить партия находящегося на данный момент в заключении Виктора Бабарико. Именно к подобному объединению было бы готово примкнуть большинство выходящих сегодня на протесты. А с учетом заявлений самого Бабарико и главы его штаба Марии Колесниковой о готовности включаться в политическую борьбу в правовом поле, это стало бы идеальным вариантом для действующей власти.

Однако пока что белорусская власть не хочет отходить от имеющихся шаблонов и отказываться от административных методов управления, которые оказались не эффективными в текущей ситуации.

Времени для создания работающей политической системы остается все меньше. И в этих условиях хочется понять, какова же долгосрочная стратегия действующей власти и как будет устроена политическая жизнь в стране после конституционной реформы.

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