В Египте обнаружили крупное захоронение, в котором было более сотни неповрежденных саркофагов

Источник материала: Tut.by

В Египте обнаружили крупное захоронение, в котором оказалось более сотни неповрежденных саркофагов. Об этом сообщает телеканал France 24 .



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Египет объявил об обнаружении древней сокровищницы из более чем 100 неповрежденных саркофагов, которым около 2500 лет. Это самая большая подобная находка в ​​этом году.

Запечатанные саркофаги нашли в трех шахтах на глубине 12 метров в обширном некрополе Саккара к югу от Каира. Археологи открыли один из них и обнаружили мумию, завернутую в погребальную пелену, украшенную яркими иероглифическими изображениями.

Саккара, где находится более десятка пирамид, древних монастырей и мест захоронения животных, представляет собой обширный некрополь древней египетской столицы Мемфиса, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Нынешняя находка была сделана чуть более чем через месяц после того, как археологи в этом же районе обнаружили 59 других хорошо сохранившихся и запечатанных деревянных саркофагов, которым также более 2500 лет.

Кроме того, археологи обнаружили более 40 статуй древних божеств и погребальных масок.

Саркофаги будут распределены между несколькими музеями Египта, включая еще не открывшийся Большой Египетский музей на плато Гиза. Ожидается, что в ближайшие недели будет объявлено об еще одном открытии в этом огромном некрополе. В частности, археологи надеются вскоре найти древнюю мастерскую по изготовлению деревянных саркофагов для мумий.