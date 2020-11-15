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В Египте обнаружили крупное захоронение, в котором было более сотни неповрежденных саркофагов
Источник материала: Tut.by
В Египте обнаружили крупное захоронение, в котором оказалось более сотни неповрежденных саркофагов. Об этом сообщает телеканал
Египет объявил об обнаружении древней сокровищницы из более чем 100 неповрежденных саркофагов, которым около 2500 лет. Это самая большая подобная находка в этом году.
Запечатанные саркофаги нашли в трех шахтах на глубине 12 метров в обширном некрополе Саккара к югу от Каира. Археологи открыли один из них и обнаружили мумию, завернутую в погребальную пелену, украшенную яркими иероглифическими изображениями.
Саккара, где находится более десятка пирамид, древних монастырей и мест захоронения животных, представляет собой обширный некрополь древней египетской столицы Мемфиса, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Нынешняя находка была сделана чуть более чем через месяц после того, как археологи в этом же районе обнаружили 59 других хорошо сохранившихся и запечатанных деревянных саркофагов, которым также более 2500 лет.
Кроме того, археологи обнаружили более 40 статуй древних божеств и погребальных масок.
Саркофаги будут распределены между несколькими музеями Египта, включая еще не открывшийся Большой Египетский музей на плато Гиза. Ожидается, что в ближайшие недели будет объявлено об еще одном открытии в этом огромном некрополе. В частности, археологи надеются вскоре найти древнюю мастерскую по изготовлению деревянных саркофагов для мумий.
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Это самая большая подобная находка в этом году.
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