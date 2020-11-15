Доллар в Беларуси будет дешеветь или дорожать?

На валютном рынке затишье. Национальный банк скупает излишки твердой валюты и пока стабилизировал курс рубля. Доллар в Беларуси за последнюю декаду даже подешевел. Что дальше?



Нацбанк рассчитывает, что стабильность на валютном рынке сохранится, и динамика курса белорусского рубля к доллару не будет приводить к ускорению инфляции.

«Газпромбанк»: курс доллара в Беларуси снизится

В марте и августе в Беларуси наблюдался ажиотажный спрос на иностранную валюту, что было обусловлено влиянием внешних и внутренних факторов. Как следствие, происходило обесценение белорусского рубля к иностранным валютам и пропорциональный рост курсов доллара и евро.

Весной это было связано с пандемией, летом — с политическим кризисом, который возник после президентских выборов. Правда, Нацбанк, ограничив в третьем квартале предоставление рублевой ликвидности коммерческим банкам, смог снизить давление на валютный рынок.

«Действительно, меры, которые предпринял Национальный банк по стабилизации ситуации на финансовом рынке, на наш взгляд, дали результаты. Сейчас мы уже видим в определенной степени стабилизацию и на депозитном, и на валютном рынке», — заявил на этой неделе член правления, начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Дмитрий Мурин, отвечая на вопросы БелаПАН во время пресс-брифинга.

Более того, в будущем году, рассчитывает Нацбанк, стабильность на валютном рынке сохранится, и динамика курса белорусского рубля к доллару не будет приводить к ускорению инфляции.

«По мере оживления внешнего спроса, которое прогнозируется со второй половины следующего года, ожидается возвращение белорусской экономики на траекторию устойчивого экономического роста. Восстановление деловой активности в мире станет фактором улучшения состояния платежного баланса. Со стороны обменного курса не ожидается проинфляционного влияния», — заявил во время пресс-брифинга глава Нацбанка Павел Каллаур.

К слову, по итогам торгов 13 ноября официальный курс в Беларуси составлял 2,56 рубля за доллар, хотя еще на прошлой неделю был на отметке 2,66 рубля за доллар.

Аналитики российского «Газпромбанка» подготовили большой отчет по белорусскому валютному рынку и увидели предпосылки для дальнейшего снижения курса доллара. Согласно оценке экономистов «Газпромбанка», к концу 2020 года доллар в Беларуси может подешеветь до 2,4 рубля, а к концу 2021 года — до 2,3 рубля.

По мнению аналитиков «Газпромбанка», в следующем году на фоне восстановления мировой экономики после пандемии вероятно продолжение роста цен на нефть, которое наблюдается сейчас. В этих условиях экономисты банка ожидают, что в России доллар к концу будущего года подешевеет до 72,5 российского рубля за доллар (текущий курс — 77,1 российского рубля за доллар).

По оценкам «Газпромбанка», «корреляция белорусского рубля с российской валютой остается высокой и составляет порядка 94%», поскольку Россия является основным торговым партнером Беларуси. Соответственно, в случае укрепления российского рубля к доллару будет аналогичная динамика наблюдаться и в Беларуси.

Также аналитики «Газпромбанка» исходят из того, что стабильность на валютном рынке Беларуси благодаря усилиям Нацбанка будет сохраняться, а экспорт белорусских нефтепродуктов (на фоне стабильных поставок российской нефти) в 2021 году по сравнению с 2020-м увеличится, что повысит устойчивость внутреннего валютного рынка.

Какой курс ожидают власти и что о нем думают эксперты

Белорусские экономисты не исключают варианта укрепления курса национальной валюты, но полагают, что говорить стоит не об одном, а о нескольких сценариях развития событий на валютном рынке страны.

«Действительно, нефть дорожает, возможно, будет всё хорошо с продажей белорусских нефтепродуктов, произойдет восстановление мировой экономики, и в этом случае можно ожидать укрепления валютного курса белорусского рубля до отметки 2,5-2,4 рубля за доллар», — отметила в комментарии для БелаПАН академический директор Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова.

Однако, полагает она, существует высокая вероятность того, что заметное укрепление белорусского рубля не состоится.

«Национальный банк может решить, что ему лучше скупать избыточную валюту на внутреннем рынке для пополнения золотовалютных резервов, и это вполне реалистичный сценарий. В стране в кризисные времена наблюдается нехватка валютной ликвидности, и, вероятно, Нацбанку придется пойти на то, чтобы заниматься пополнением резервов, а не наблюдать укрепление белорусского рубля, когда для этого будут основания», — полагает Борнукова.

Полностью исключать сценарий укрепления белорусского рубля к доллару в следующем году не стоит, считает старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

«Как показывает опыт, когда белорусская экономика переживает сложные времена, часть населения начинает тратить валютные запасы, что способствует увеличению предложения твердой валюты и снижению ее стоимости», — говорит Иосуб.

По его словам, укрепление белорусского рубля к доллару, наблюдавшееся последнюю неделю, было связано не с внутренними процессами, а с событиями в США.

«Здесь уместнее говорить не о том, что белорусский рубль укрепляется, а скорее о снижении доллара к другим иностранным валютам. Это происходит на фоне итогов президентских выборов в США и ожидания того, что новый глава Белого дома пойдет на вливание денег в экономику, которое может отрицательно влиять на курс американской валюты», — поясняет Иосуб.

Белорусские экономисты полагают, что курс белорусского рубля к доллару будет укрепляться недолго. Кстати, на валютных торгах в четверг доллар в России и в Беларуси уже немного подорожал — на 0,5%.

«Склоняюсь к тому, что при отсутствии внешних шоков и сохранении довольно жесткой денежно-кредитной политики курс доллара в Беларуси будет постепенно ослабевать в 2021 году пропорционально уровню инфляции, которая прогнозируется на уровне 5%, а по факту может оказаться несколько выше», — говорит Иосуб.

Схожего мнения придерживаются и другие экономисты. «Базовый сценарий в том, что при отсутствии внешних и внутренних шоков курс доллара в Беларуси стабилизируется в тех границах, которые занимает сейчас», — считает Борнукова.

Кстати, по сведениям БелаПАН, власти в бюджет на 2021 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 2,56 рубля за доллар.

Однако этот базовый прогноз, говорят эксперты, может не реализоваться, если возникнут внешние шоки или на внутреннем рынке произойдут события, которые станут негативно влиять на стабильность нацвалюты.

«К заметному росту курса доллара может привести эмиссионный сценарий, если, например, власти для оказания поддержки убыточным предприятиям станут использовать эмиссионное финансирование», — считает Иосуб.

Также неблагоприятно на валютном рынке может сказаться политическая ситуация.

«Существуют риски того, что из-за напряженной политической обстановки в стране иностранные инвесторы будут не реинвестировать прибыль, а выводить ее из Беларуси. С учетом нашего неглубокого валютного рынка, на котором объемы сделок относительно невелики, отток иностранного капитала может оказывать негативное влияние на курс белорусского рубля», — резюмировала Борнукова.