Утро в Минске: в город стягивают спецтехнику, а на площади Независимости устанавливают ограждение (видео)

Источник материала: Onliner

Сегодня с утра поступают сообщения о спецтехнике, которая мчит с разных концов Минска. Авто с колючей проволокой, БТРы, тентованные машины с силовиками и автозаки, водометы — набор уже почти привычный для воскресенья. Также читатели сообщают, что выставляются ограждения на площади Независимости.

Традиционную колонну техники в Уручье засняли местные жители. Такой экшен здесь каждое воскресенье.

Вот видео немного с другого ракурса.

Также спецтехнику заметили на Орловской.

И на Партизанском проспекте.

А вот так выглядит процесс установки ограждений на площади Независимости, если смотреть из кафе.

А недалеко от Купаловского театра читатели заметили автозаки и водометы.



