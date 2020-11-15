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Утро в Минске: в город стягивают спецтехнику, а на площади Независимости устанавливают ограждение (видео)
Источник материала: Onliner
Сегодня с утра поступают сообщения о спецтехнике, которая мчит с разных концов Минска. Авто с колючей проволокой, БТРы, тентованные машины с силовиками и автозаки, водометы — набор уже почти привычный для воскресенья. Также читатели сообщают, что выставляются ограждения на площади Независимости.
Традиционную колонну техники в Уручье засняли местные жители. Такой экшен здесь каждое воскресенье.
Вот видео немного с другого ракурса.
Также спецтехнику заметили на Орловской.
И на Партизанском проспекте.
А вот так выглядит процесс установки ограждений на площади Независимости, если смотреть из кафе.
А недалеко от Купаловского театра читатели заметили автозаки и водометы.
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Утро в Минске: в город стягивают спецтехнику, а на площади Независимости устанавливают ограждение (видео)
Сегодня с утра поступают сообщения о спецтехнике, которая мчит с разных концов Минска. Авто с колючей проволокой, БТРы, тентованные машины с силовиками и автозаки,...
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