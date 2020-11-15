﻿ Утро в Минске: в город стягивают спецтехнику, а на площади Независимости устанавливают ограждение (видео). 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Утро в Минске: в город стягивают спецтехнику, а на площади Независимости устанавливают ограждение (видео)

15.11.2020 10:39 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Сегодня с утра поступают сообщения о спецтехнике, которая мчит с разных концов Минска. Авто с колючей проволокой, БТРы, тентованные машины с силовиками и автозаки, водометы — набор уже почти привычный для воскресенья. Также читатели сообщают, что выставляются ограждения на площади Независимости.

Традиционную колонну техники в Уручье засняли местные жители. Такой экшен здесь каждое воскресенье.

Вот видео немного с другого ракурса.

Также спецтехнику заметили на Орловской.

И на Партизанском проспекте.

А вот так выглядит процесс установки ограждений на площади Независимости, если смотреть из кафе.

А недалеко от Купаловского театра читатели заметили автозаки и водометы.

Утро в Минске: в город стягивают спецтехнику, а на площади Независимости устанавливают ограждение (видео)

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня с утра поступают сообщения о спецтехнике, которая мчит с разных концов Минска. Авто с колючей проволокой, БТРы, тентованные машины с силовиками и автозаки,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как у Советского Союза появилась атомная бомба: история испытаний
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.11.2020
Mir24.TV Belarus
15.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика