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С 9:15 в Минске перестал работать мобильный интернет. Что говорят операторы?

15.11.2020 10:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Около 9:15 у всех мобильных операторов перестал работать мобильный интернет. Об этом нам сообщают абоненты МТС, A1 и life:). Это рекордно раннее отключение. Мобильные операторы уже заявили, что поступило распоряжение «уполномоченных государственных органов по обеспечению национальной безопасности».

«В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов, 15 ноября на территории Минска снижена пропускная способность мобильного интернета, — сообщили Onliner в пресс-службе оператора A1. — Выполнение данного требования ведет к существенному ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги. О восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным. Надеемся на скорое восстановление обслуживания».

«Сегодня в Минске в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по обеспечению национальной безопасности, был ограничен доступ к сети интернет, что привело к снижению качества работы сервисов у абонентов, — сообщает на официальном сайте МТС. — Сожалеем о сложившейся ситуации».

«К сожалению, 15 ноября у наших абонентов в Минске был ограничен доступ к мобильному интернету. Причиной тому стали меры, принятые уполномоченными государственными органами, — такой комментарий появился на официальном сайте life:). — Мы сожалеем о произошедшем. О восстановлении корректного доступа к сервису сообщим дополнительно».

 
Теги: Минск
 
 
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Около 9:15 у всех мобильных операторов перестал работать мобильный интернет. Об этом нам сообщают абоненты МТС, A1 и life:). Это рекордно раннее отключение. Мобильные...
 
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