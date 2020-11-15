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Боец, актриса, каскадер: три личности Татьяны Александровой – видео

15.11.2020 10:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

За милой внешностью профессиональной актрисы Александровой скрывается еще две личности – каскадер и боец смешанных единоборств.

© Photo : из личного архива Татьяны Александровой
Боец ММА Татьяна Александрова: играю в театре, исполняю трюки, бью людей

В прошлом году она окончила Академию искусств и устроилась на работу в Камерный драматический театр. Как у молодого специалиста, у нее пока немного ролей – задействована в спектаклях "Карлик Нос", "Щелкунчик", "Тролли", "Блиндаж" и "Алиса". Кроме работы в театре есть подработка – Татьяна преподает актерское мастерство у детей в одной из школ Минска.

В 2016 году Александрова начала заниматься смешанными единоборствами. В ММА ей понравилось все – философия, атмосфера на ринге и возможность выступать на международных турнирах.

"Сначала папа и мама думали, что мое увлечение единоборствами – это временно, но когда поняли, что нет, забили тревогу. Они не считают это женским делом, говорят типичные слова: мол, девушка должна борщами заниматься, а не кулаками махать. Единицы скажут: "Вау, как классно, я поддерживаю твой выбор!" – рассказывает Александрова.

Сегодня боец по прозвищу Валькирия – чемпионка мира среди девушек до 21 года, бронзовая медалистка мирового первенства по панкратиону и четырехкратная чемпионка Беларуси по грэпплингу в разных версиях.

Самый жесткий и последний бой в карьере девушки – против подруги и одноклубницы Антонины Кулешовой в рамках белорусского BFC 44. Таня проиграла, но красиво: было разбито лицо, на ринге осталось много крови…

Больше театра Тане нравится кинематограф. На съемочную площадку ее приглашают как каскадера. "По сути, я совместила два своих любимых дела: спорт и актерское ремесло. Нереальный опыт!" – радуется она.

Александрова уже успела засветиться в белорусских, российских, узбекских фильмах. В болливудском боевике "Суперотряд", производство которого велось на "Беларусьфильме", девушка сыграла злодейку, которая дерется с главными героинями фильма.

"Болливуд – пройденный этап. Теперь только в Лос-Анджелес!" – заявляет Александрова.

О главном опыте в жизни Татьяна только мечтает, она хочет попасть в Голливуд и сняться в крутом блокбастере. В качестве актера или каскадера-дублера – неважно.

 
Теги: Минск
 
 
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Актриса Татьяна Александрова играет в спектаклях на сцене столичного драмтеатра, а еще исполняет трюки в кино и выходит на ринг. Смотрите на видео Sputnik, о чем...
 
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