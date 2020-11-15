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Как у Советского Союза появилась атомная бомба: история испытаний

15.11.2020 10:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Как у Советского Союза появилась атомная бомба: история испытаний

Израилю, Индии, Пакистану и Китаю понадобится время на подготовку. У остальных стран атомной бомбы нет. Мир в наши дни стремится к ядерному разоружению. А какой ценой разрабатывалась атомная бомба в СССР? Об этом и не только слушайте в новом эпизоде подкаста "Истории.doc".

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