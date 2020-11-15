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Как у Советского Союза появилась атомная бомба: история испытаний
15.11.2020 10:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Израилю, Индии, Пакистану и Китаю понадобится время на подготовку. У остальных стран атомной бомбы нет. Мир в наши дни стремится к ядерному разоружению. А какой ценой разрабатывалась атомная бомба в СССР? Об этом и не только слушайте в новом эпизоде подкаста "Истории.doc".
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Только четыре страны в мире могут использовать ядерное оружие при первой необходимости – Россия, США, Великобритания и Франция.
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