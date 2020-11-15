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Москва активно подключилась к удушению свободной прессы Беларуси

15.11.2020 11:11 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Московскую типографию, которая печатала газету «Народная воля», закрыл Роспотребнадзор. Остальные типографии из страха отказываются сотрудничать с легальной белорусской газетой.

Как сообщает сайт «Народнай волi», помимо того, что все московские типографии теперь в страхе отказываются печатать белорусскую газету, последний тираж, который все же был отпечатан и доставлен из Москвы в Минск, изъяли сотрудники правоохранительных органов. Причем, изъяли без предоставления каких-либо документов с изложенными основаниями для таких действий. Впрочем, в последнее время белорусским силовикам не требуются какие-либо законные основания для каких-либо действий. Вполне достаточно просто приказа сверху.

Следует отметить, что газету «Народная воля», как и другие независимые газеты Беларуси, перестали печатать в стране сразу после событий 9 августа. Официальная причина – поломка оборудования типографий. У всех сразу. Поэтому последние месяцы белорусские газеты печатались в Москве и доставлялись в Минск. Но теперь и Москва активно подключилась к процессу удушения свободной прессы в Беларуси. Типографию, которая печатала «Народную волю» прикрыл Роспотребнадзор. Остальные типографии в страхе отказываются работать с белорусскими газетами из-за страха потерять бизнес.

 
Теги: Минск
 
 
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Московскую типографию, которая печатала газету «Народная воля», закрыл Роспотребнадзор. Остальные типографии из страха отказываются сотрудничать с легальной...
 
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