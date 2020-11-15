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Двое журналистов на свободе – после 13 и 15 суток

15.11.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Журналист БелаПАН Павел Добровольский провел за решеткой 15 суток.


Фото БелаПАН

Сотрудничающий с «Белсатом» Дмитрий Солтан, которого избили при задержании, был за решеткой 13 суток.


Фото Белсат

Приветствуем коллег на свободе!

Тем временем, напоминаем, охота на журналистов продолжается. На сегодня за решеткой находятся 15 человек, пишет "Солидарность".
 
 
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Журналист БелаПАН Павел Добровольский провел за решеткой 15 суток.
 
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