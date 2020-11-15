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15 ноября в Минске закрыто рекордное количество станций метро

15.11.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

15 ноября в 10:35 Минский метрополитен закрыл на вход и выход рекордное количество станций — 14.



На первой линии закрыты станции метро Площадь Победы, Октябрьская, Площадь Якуба Коласа. На второй — все станции от Купаловской до Кунцевщины включительно. Закрыты все станции третьей линии, передает "Еврорадио".

Через закрытые станции метро поезда следуют без остановки. Это сделано "в целях обеспечения безопасности пассажиров", сказано в официальном телеграм-канале Минского метрополитена.

На станции "Площадь Ленина" поезда останавливаются, но вход на неё со стороны Площади Независимости закрыт. 

Метрополитен приносит извинения за неудобства.
 
 
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15 ноября в 10:35 Минский метрополитен закрыл на вход и выход рекордное количество станций — 14.
 
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