Воскресенье памяти в Беларуси (онлайн)

Светлана Тихановская уже поддержала всех, кто выйдет сегодня на марш: Мы не простим смерти Романа Бондаренко. Мы не простим смертей Дениса Кузнецова, Артема Порукова, Никиты Кривцова, Константина Шишмакова, Александра Будницкого, Станислава Чура, Геннадия Шутова, Александра Вихора и Александра Тарайковского. Мы навечно запомним их имена и будем неделя за неделей исполнять план Народного Трибунала, чтобы жизням невинных людей больше не угрожали преступники….

Это не обычный марш, это марш памяти Романа Бондаренко. Марш не только за нашу свободу, но и за наши жизни. И раз нам приходится бороться за них всем вместе, позаботьтесь о себе и соратниках – не забудьте надеть маску».

Краткая хроника протестов

После Марша против террора 1 ноября СК заявил о возбуждении уголовного дела по факту массовых беспорядков. Подозреваемыми по этому делу стали более 230 человек.





Артисты, медики, преподаватели и студенты активно участвуют в них, несмотря на задержания и увольнения. Например, на Марше медиков 7 ноября задержали 57 человек – врачей и медицинских работников. Многие из них получили от 12 до 15 суток ареста. Несмотря на это, их коллеги ежедневно выходят на акции солидарности.





Белорусские власти начали блокировать счета получателей помощи от фонда BY_help, а сооснователя фонда Алексея Леончика признали подозреваемым по делу о призывах к действиям, причиняющим вред нацбезопасности Беларуси. На 12 ноября BY_help уже выплатил более 4 млн белорусских рублей помощи. Эти деньги ушли на компенсацию работы адвокатов и штрафы, оплату медпомощи и пребывания "на сутках". Еще один фонд солидарности, BYSOL, за время работы выплатил 1,6 млн евро, в фонд обратились почти 2,5 тысячи человек, фонд уже помог 806 из них.





Неделю назад во время воскресного Марша народовластия в стране задержали более тысячи человек – это самое большое число после протестов 9-12 августа. Суды над задержанными шли несколько дней. В основном все они получали максимальный срок наказания – 15 суток. Кроме изоляторов в Минске на Окрестина и в Жодино людей везут в СИЗО в Барановичи.





По данным "Медиазоны", во время протестов в августе – сентябре 2020 года в Минске от действий силовиков пострадали по меньшей мере 1376 человек, в том числе более 20 подростков и 57 женщин. Более 400 человек получили травмы средней тяжести и увечья. Больше 600 человек были избиты в отделах милиции и в изоляторе на улице Окрестина.





Правозащитники подсчитали, что в Беларуси уже более 120 политзаключенных.





С начала президентской кампании в Беларуси возбуждено более 900 уголовных дел в отношении противников режима Лукашенко – и ни одного из-за насилия силовиков в отношении мирных протестующих. В настоящий момент за решеткой находятся 16 журналистов.