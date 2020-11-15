Евросоюз призывают наказать Лукашенко рублем

Светлана Тихановская призвала страны Евросоюза расширить санкции против режима Лукашенко. Ограничительные меры предлагается ввести и против приближенных к власти бизнесменов.



В ближайшее время ожидается, что балтийские страны введут расширенный список индивидуальных санкций, который может включать сотни фамилий тех, кто ответственен на фальсификации на выборах и репрессии после них.

Новые санкции

Светлана Тихановская призвала западные страны к экономическим санкциям против режима Лукашенко. Об этом она говорила во время рабочего визита в Латвию, где встретилась с президентом, премьером, министром иностранных дел и латвийскими НГО.

Белорусский политик призвала Национальный банк Латвии остановить сотрудничество с государственными «Беларусьбанком» и «Белагропромбанком», а также ввести экономические санкции против государственных предприятий, которые увольняют бастующих работников.

В частности, Тихановская призвала пересмотреть контракты о закупках нефтепродуктов и металлов, продукции лесной и деревообрабатывающей промышленности, а также алкоголя из Беларуси.

Тихановская поддержала идею наложить экономические санкции на бизнесы, связанные с Лукашенко и приближенными к нему олигархами.

Кроме того, с руководством Латвии обсуждалась возможность отмены или переноса чемпионата мира по хоккею 2021 года, который планировалось провести в Минске и Риге. «Ожидается, что решение о переносе или отмене будет принято в ближайшее время», — сказано в сообщении пресс-службы Тихановской.

Она также попросила министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса поддержать международное расследование в рамках универсальной юрисдикции и объявить подразделения белорусской милиции ГУБОПиК и ОМОН экстремистскими организациями.

В Латвии поддержали идею расширения санкционного списка на уровне ЕС. В ближайшее время, как ожидается, балтийские страны введут расширенный список индивидуальных санкций, который может включать сотни фамилий тех, кто ответственен на фальсификации на выборах и репрессии после них.

Эффективные инструменты

Экономические санкции против режима Лукашенко обсуждали во время недавней онлайн-дискуссии экспертно-аналитического клуба.

Старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб наиболее действенным инструментом экономического влияния на власть назвал давление со стороны внешних контрагентов на самые важные точки. Речь идет об экспорте калийных удобрений и нефтепродуктов. Но вместе с тем, такое давление может не иметь эффекта.

Крупнейшими потребителями белорусских удобрений являются Китай и Индия. Они будут покупать белорусскую продукцию при любых условиях — даже если эмбарго объявят ЕС и США. Примером тут может служить нефтяное эмбарго против Ирана, которое не повлияло на желание этих двух стран покупать углеводородное сырье в исламской республике.

Нефтепродукты в основном идут в европейском направлении. Они реализуются преимущественно через трейдеров, которые, по сути, могут являться завуалированными белорусскими или российскими компаниями. Еще один крупный покупатель белорусских нефтепродуктов — Украина. Но у нее особо нет выбора, где приобретать дизтопливо или бензин.

«Сократить покупки белорусских нефтепродуктов в европейском направлении будет сложно. Ждать эмбарго со стороны Украины тоже сложно», — отметил Иосуб.

При этом аналитик считает важным приостановить сотрудничество таких международных финансовых организаций, как Международный валютный фонд, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития с госструктурами из Беларуси. Его удивляют сообщения о том, что эти учреждения выделяют помощь государственным университетам, которые исключали студентов по политическим мотивам.

Эффективным способом давления на режим Лукашенко также видится признание террористическими структур, которые причастны к насилию в отношении мирных граждан. В качестве примера эксперт привел иранское военно-политическое формирование Корпус стражей исламской революции, который США и другие страны признали террористической организацией. «Это создает сложности в финансировании и обслуживании в банках», — подчеркнул Иосуб.

Имиджевые потери

Старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Лев Львовский отметил, что многие экономические санкции напрямую бьют по населению и часто воспринимаются как непопулярные меры. Больше смысла, по мнению эксперта, в политических санкциях как выражении солидарных действий коллективного Запада.

К примеру, страны ЕС могли бы расширить санкционный список и включить туда не только первых лиц государства, но и людей, участвовавших в фальсификации выборов.

«Запрет на въезд в Польшу Лукашенко не сильно огорчает. Он не проводит свои каникулы в Польше. Но если говорить о людях, которые, например, занимают должности на госпредприятиях, то для них запрет на въезд в Польшу на закупки может быть более болезненным, а включение в санкционные списки может наносить моральный ущерб», — отметил Львовский.

Директор исследовательской компании InComeIn Ирина Юзвак считает, что важным аспектом устойчивости нынешнего режима является его легитимность со стороны чиновников, руководства госпредприятий и бизнеса, который завязан на власть, «а для этой категории очень чувствительны именно имиджевые потери».

«Александр Лукашенко — это тот проект, под который привлекаются деньги. И как только этот проект не способен привлечь деньги, как только этот проект нерукопожатен, находится в полном внутреннем и внешнем бойкоте, то это сильно бьет по имиджу. А когда продолжается финансирование западными институтами, поддержка со стороны России, то приближенные к власти чувствуют себя устойчиво», — сказала Юзвак.

С начала октября санкции ЕС действуют в отношении около 60 лиц, ответственных за фальсификацию выборов и репрессии против мирных граждан в Беларуси. В список попали Александр Лукашенко, члены Центризбиркома, руководство и сотрудники силового блока. Ограничительные меры включают запрет на въезд на территорию ЕС и заморозку активов данных лиц.

13 ноября ЕС заявил о готовности ввести дополнительные санкции в отношении ответственных за насилие и репрессии в Беларуси в связи со смертью сторонника перемен Романа Бондаренко.