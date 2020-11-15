Миротворец не идет с автоматом, а ведет нормальный диалог

Источник материала: Sputnik Беларусь

Главной отличительной чертой человека является речь, практически все мы умеем говорить, но далеко не все могут свое эволюционное преимущество обернуть на пользу людям. Пока одни люди думают, как сделать плохо другим, задача миротворца этого не допустить.

Оружие у всех миротворцев предназначено исключительно для самозащиты и не является доводом в диалоге с противоборствующими сторонами. Как белорусскому военному стать миротворцем, узнал корреспондент Sputnik Станислав Андросик.

Миротворчество – работа не для военных

"Первая моя командировка была в Ливан, где я выполнял задачи как штабной офицер в составе временных сил ООН. Вторая командировка была в рамках участия в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", – рассказал начальник отдела международного военного сотрудничества и миротворческой деятельности командования сил специальных операций Вооруженных Сил полковник Дмитрий Рябихин.

© Photo : из личного архива Дмитрия Рябихина Дмитрий Рябихин

Все знают, что задача военных состоит в том, чтобы в любой момент дать силовой отпор агрессии. Поэтому интересно, что подвигло кадрового офицера заняться делом, если не диаметрально противоположным, то уж точно отличным по сути.

На помощь полковнику пришел один из первых генсеков ООН Даг Хаммершельд, которого он и процитировал по случаю: "Миротворчество – это работа не для военных, но только военные могут с ней справиться".

Дмитрий Рябихин констатировал с сожалением, что, когда идет активная фаза конфликта, или постконфликтного урегулирования, только военные могут справиться с ситуацией и способствовать соблюдению мирных договоренностей, но не без помощи других составляющих миротворческой миссии.

В настоящее время белорусские миротворцы, так уже сложилось исторически, задействованы только в Ливане, где нес службу и полковник Рябихин в 2014-2015 годах. Всего на тот момент от Беларуси было пять человек, включая двух врачей и двух медсестер.

В интересах стратегического диалога

"Основной моей задачей, в соответствии с занимаемой должностью, была организация взаимодействия между структурными подразделениями миссии временных сил ООН с вооруженными силами Ливана", – обрисовал в общем свои действия полковник Рябихин.

За сложным набором слов стоит предельно четкая цель – подготовить ливанских военных к тому, чтобы они могли самостоятельно нести службу в южной части своей страны. Только так можно в будущем обеспечить вывод международных миротворческих сил из зоны конфликта.

© Photo : из личного архива Дмитрия Рябихина Если участники миссии не нарушают собственные правила или этические нормы, принятые в регионе, проблем в их работе не возникает

Дмитрий Рябихин говорит, что все в Ливане делалось исключительно "в интересах построения диалога". Местное население было положительно настроено в отношении миротворцев.

"Никогда проблем не было, если участники миссии не нарушали собственные правила или этические нормы, принятые в регионе", – добавил белорусский военный.

Минск – столица мира

Ни для кого не секрет, что в Беларуси получают образование выходцы из многих стран, включая и Ливан. В Израиль в свое время перебралось много репатриантов, поэтому неудивительно, что во время своей миссии в Ливане Дмитрий Рябихин неоднократно имел дело с людьми, не понаслышке знающими о нашей стране.

"Со стороны израильских вооруженных сил я встречал выходцев из Беларуси. С ливанской стороны встречал людей, получивших у нас образование", – отметил он.

© Photo : предоставлено Дмитрием Рябихиным Беларусь готова направить в Ливан штатное подразделение – численностью до взвода

Белорусский военный не стал скрывать, что это серьезное подспорье – и не только в языковом плане, потому что все миротворцы владеют английским. Просто налаживание таких контактов облегчало в дальнейшем решение служебных вопросов.

"В 2005 году мы принимали участие в международных учениях, и у меня во взводе было израильское подразделение из курсантов школы сухопутных войск. Из них три человека были выходцами с постсоветского пространства, но уехали в раннем возрасте. Хотя инструкторы, которые были там, выехали в сознательном возрасте. В том числе один инструктор был из Минска. В разговоре обсуждали, кто из какого района Минска", – вспоминает Дмитрий Рябихин.

Зона, свободная от оружия

Интересно, что должность белорусского миротворца в штабе не предусматривала ношения оружия. При этом он уверяет, что в принципе, когда ты работаешь с людьми, лучше его при себе и не иметь, учитывая обстановку и менталитет.

© Photo : из личного архива Дмитрия Рябихина База миссии ООН в Ливане, в которой располагались белорусские миротворцы, находилась между противоборствующими сторонами

"У нас на базе была зона, свободная от оружия. Прибывшие из патрулей должны были за определенное время сдать оружие на хранение. На базе всегда было большое количество гражданского персонала. Поэтому даже ливанские военные прибывали к нам без оружия", – обратил внимание военный.

Голубая линия на юге Ливана является не государственной границей, а всего лишь линий разграничения конфликтующих сторон. Отдел, в котором нес службу белорусский миротворец, получал, в том числе, и информацию о неизвестных лицах, которые к ней приближались.

"Таблички о том, что это боевики или еще кто-то, у них не было", – отшутился Дмитрий Рябихин. После чего добавил, что база миссии ООН, в которой располагались белорусские миротворцы, находилась между противоборствующими сторонами, поэтому случалось, что с одной стороны над ними летели неуправляемые ракеты, с другой – боевая авиация с ответными ударами.

"Когда все это летит, и ты видишь, то начинаешь думать, долетит ли оно до цели или здесь упадет", – обрисовал будни миротворца начальник отдела.

При этом он уверен, что и Ливан, и Израиль заинтересованы в нормализации обстановки. Все конфликтные ситуации, которые случались, имели под собой в основе человеческий фактор.

Белорусы готовы к миссии

Интересно, что в нашей стране на самом деле до 2003 года не существовало законодательной базы для участия в миротворчестве. Белорусская армия и другие силовые органы не могли направлять своих представителей за пределы страны для участия в мероприятиях по линии миротворческой деятельности.

Для решения этого вопроса был принят специальный закон, а впоследствии многие нормы белорусского права претерпели изменения, в том числе закон об обороне.

© Photo : предоставлено Дмитрием Рябихиным Сейчас в белорусской миротворческой роте служат только кадровые офицеры и контрактники, никто "срочника" за границу с автоматом не отправит

"В 2004 году были проведены первые экспериментальные учения с одним из подразделений в 120-й бригаде. В 2005 году уже было принято решение о формировании отдельного подразделения. Мне посчастливилось стать первым командиром этого подразделения", – скромно констатировал полковник Рябихин.

Дмитрий Рябихин уверен, что белорусы готовы участвовать в миротворческих операциях, ведь для этого и создавалось отдельное подразделение – миротворческая рота. Сейчас в ней служат только кадровые офицеры и контрактники, так что никто "срочника" за границу с автоматом не отправит.

"Все военнослужащие перед тем, как поступить на службу в миротворческую роту, проходят ряд мероприятий по отбору, в том числе собеседование, после чего подписывают рапорт о том, что согласны участвовать в деятельности по поддержанию международного мира и безопасности", – заверил собеседник.

© Photo : предоставлено Дмитрием Рябихиным День службы в миротворческой миссии идет за три

Дело в том, что Беларусь заинтересована в участии в различных миротворческих операциях: это способствует повышению авторитета Беларуси и закреплению имиджа страны. И это не ограничивается рамками ООН, в настоящее время активно развивается миротворческая деятельность в рамках ОДКБ.

"Наше подразделение не то что готовится, оно уже готово к расширению белорусского участия в миссии в Ливане. В этом году количество наших миротворцев увеличилось с 5 до 7 человек. Мы готовы направить туда уже и штатное подразделение – численностью до взвода", – обозначил перспективы военный.

Социальные гарантии

Сейчас, согласно правилам миротворцев, могут направить за границу только на срок до 12 месяцев. Таковы правила ротации, которые действуют для всех. В это время белорусские миротворцы получают соответствующие выплаты (ООН полностью компенсирует эти расходы правительству – Sputnik), как и их коллеги из других стран.

Дмитрий Рябихин рассказал и о других преимуществах службы в миротворческой миссии, например, здесь день службы идет за три. Таким образом, ему начисляют срок льготной выслуги лет, что в свою очередь в дальнейшем влияет на начисление пенсии.

"За военнослужащим, который участвует в деятельности по поддержанию мира и безопасности, сохраняется его должность и денежное довольствие в Беларуси", – перечислил бонусы офицер.

Когда экскаваторщик круче десантника

Сейчас миротворческая рота находится на базе 103-й отдельной воздушно-десантной бригады, что продиктовано жизнью. В ходе подготовки будущие миротворцы не только часами штудируют иностранный язык, но и не забывают о профильной учебе.

© Photo : предоставлено Дмитрием Рябихиным Каждый военнослужащий миссии проходит подготовку на базе сил специальных операций

Так сложилось, что подразделение "прыгающее" и каждый должен уметь совершать прыжки с парашютом. Поэтому миротворцев породнили с десантниками, которые располагают всем необходимым для подготовки.

Вообще в подразделении проходили подготовку белорусские военнослужащие из различных родов войск, и когда они принимали участие в международных учениях, смогли продемонстрировать уровень подготовки белорусов.

"Мы неоднократно сталкивались с тем, что нам говорили, что мы на учение миротворцев привезли спецназ. У нас даже были дружественные споры. Мы предлагали: подходите и показывайте на любого военнослужащего, а мы показываем документы, где он служит и на какой должности", – вспоминает Дмитрий Рябихин.

По его словам, "доходило до курьезных ситуаций, когда представители серьезных подразделений одного из государств говорили: вот этот вот. Он открывает его документы, а там написано – экскаваторщик одной из частей ВВС и войск ПВО. Потом он (белорус – Sputnik) идет на стрельбы и обыгрывает десантника одного из государств".

Вести диалог нормально

В белорусской армии военнослужащих активно учат использовать средства поражения, как говорят профессионалы, или оружие, как говорят обычные белорусы. Здесь при подготовке миротворцев возникла неожиданная вещь.

"В наших Вооруженных Силах всех военнослужащих обучают соблюдению норм международного гуманитарного права. Вместе с тем у нас определенное время ушло на то, чтобы привить военнослужащим навыки применения оружия, порядок которого строго регламентирован в ООН. Ты можешь его использовать только в рамках самозащиты, грубо говоря, когда его уже применили против тебя, либо для защиты местного населения", – отметил специфику офицер.

© Sputnik / Виктор Толочко Миротворцев готовят основательно: чтобы каждый знал, в каком положении должен быть автомат, куда должен смотреть ствол оружия и как должен строиться диалог с гражданскими

После чего особый акцент сделал на том, что других вариантов использования оружия попросту нет. Поэтому миротворцев готовили основательно, чтобы каждый знал, в каком положении должен быть автомат, куда должен смотреть ствол оружия и как должен строиться диалог с гражданскими.

"Было затрачено определенное время, чтобы приучить людей не стоять "с автоматом во фронт". В ходе досмотра машины прикрывающий миротворец не должен, к примеру, направлять оружие на транспорт с людьми. Перед началом диалога он всегда должен поздороваться, представиться и вести диалог дружелюбно", – поделился спецификой обучения Дмитрий Рябихин.

В заключение полковник Дмитрий Рябихин подчеркнул особый статус подразделения миротворцев – миротворческой роты воздушно-десантной бригады, где в настоящее время служат и две женщины. Причем они занимаются боевой подготовкой наравне со всеми и могут занимать любую должность в подразделении – от стрелка до командира.