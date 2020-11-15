Главная феминистка США, или Как привести мужа к победе. Образ Джилл Байден

Источник материала: Sputnik Беларусь

Джилл преподает английский язык уже много лет и не намерена отказываться от дела своей жизни ради мужа. Только в этом году, впервые с 1981-го, Байден сделала перерыв в своей педагогической практике, чтобы поддержать предвыборную кампанию мужа. Даже когда ее супруг был вице-президентом (2009–2019 годы) в администрации Барака Обамы, а Джилл второй леди США, она продолжала преподавать в колледже Вирджинии, прося сотрудников охраны появляться в учебном заведении в неформальном виде и сидеть в аудиториях с ноутбуками, чтобы не привлекать внимание студентов.

Джилл выросла в Нью-Джерси в семье банкира и домохозяйки, с 15 лет начала подрабатывать официанткой, позже подрабатывала моделью. В 19 лет вышла замуж за футболиста Билла Стивенсона, вместе они открыли бар, свою долю в котором она не смогла отсудить после развода.

С Байденом она познакомилась на свидании вслепую, через три года после того, как в 1972 году он потерял свою первую жену и годовалую дочь в автокатастрофе. Тогда Байден занимал должность сенатора от штата Делавэр и в одиночку воспитывал выживших в аварии сыновей — Бо и Хантера.

Джо пять раз делал Джилл предложение, но каждый раз она откладывала ответ на потом. В результате пара поженилась в 1977 году, в 1981-м у них родилась дочь Эшли. Джилл продолжала не только преподавать, но и повышать квалификацию — в 2007 году она получила докторскую степень.

Главная миссия новой первой леди - образование. "Я бы проехала по всей стране, развивая бесплатные общественные колледжи", — говорит она.

В 2012 году Джилл написала детскую книгу для семей военных, на которую ее вдохновила внучка Натали, чей отец Бо в свое время служил в Ираке.

После победы на выборах в 2004 году Джорджа Буша - младшего, она неделю носила черное. "Я просто не могла поверить, что он победил, потому что я чувствовала, что все уже было так плохо. Я была категорически против войны в Ираке. И я сказала Джо: "Ты должен это изменить", - рассказывала Байден.

Кроме того, с начала 1990-х Джилл руководит благотворительной организацией, информирующей женщин о необходимости регулярной диагностики рака груди. А при администрации Обамы семья Байденов возглавила программу по борьбе с раком. Президент поручил это дело своему коллеге неслучайно — в 2013 году старший сын Байдена Бо умер от рака мозга в возрасте 46 лет.

В отличие от бывшей первой леди Мелании Трамп — ярой фанатки люксовых брендов и украшений за сотни тысяч долларов — в своем стиле Джилл Байден придерживается сдержанности и симпатизирует концепции осознанного потребления. Яркие жакеты с юбками или платьями-футлярами, реже брючные костюмы. Также многие отмечают ее слабость к необычной обуви — она порой даже чересчур неформальна.

Еще одно большое отличие Джилл и Мелании — поведение на публике. Мелания всегда сдержанна и молчалива. Джилл же обожает выступать, чувствует себя раскованно, а в случае необходимости готова чуть ли не на драку - однажды ей пришлось отбивать мужа от активисток, которые прорвались на сцену.

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