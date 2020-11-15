На проспекте Победителей такси насмерть сбило мужчину

Источник материала: Tut.by

Мужчина погиб под колесами автомобиля в Минске, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.





Происшествие случилось утром 15 ноября. Установлено, что водитель Skoda ехал по проспекту Победителей со стороны МКАД в направлении центра. Вблизи дома № 133 он сбил мужчину, который пересекал проезжую часть проспекта вне пешеходного перехода.

В результате ДТП 26-летний пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.