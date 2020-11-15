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На проспекте Победителей такси насмерть сбило мужчину
Источник материала: Tut.by
Мужчина погиб под колесами автомобиля в Минске,
Происшествие случилось утром 15 ноября. Установлено, что водитель Skoda ехал по проспекту Победителей со стороны МКАД в направлении центра. Вблизи дома № 133 он сбил мужчину, который пересекал проезжую часть проспекта вне пешеходного перехода.
В результате ДТП 26-летний пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.
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Происшествие случилось утром 15 ноября.
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