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На проспекте Победителей такси насмерть сбило мужчину

15.11.2020 11:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мужчина погиб под колесами автомобиля в Минске, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.


Происшествие случилось утром 15 ноября. Установлено, что водитель Skoda ехал по проспекту Победителей со стороны МКАД в направлении центра. Вблизи дома № 133 он сбил мужчину, который пересекал проезжую часть проспекта вне пешеходного перехода.

В результате ДТП 26-летний пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.

 
Теги: Минск
 
 
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Происшествие случилось утром 15 ноября.
 
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