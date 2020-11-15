Мультимедиа-система Pivi Pro от Jaguar Land Rover признана «лучшей в отрасли»

Источник материала: Tut.by

Устанавливаемая на модели Jaguar и Land Rover новая информационно-развлекательная система Pivi Pro удостоилась престижной автомобильной премии Autobest в номинации Smartbest 2020.





Мультимедиа-система Pivi Pro была признана лучшей технологией в отрасли, обеспечивающей беспроводное удаленное подключение. Она позволяет в полной мере использовать технологию беспроводной передачи данных Software-Over-The-Air (SOTA), а сенсорный экран с высоким разрешением позволяет контролировать все функции автомобиля посредством такой же технической начинки, какую используют новейшие смартфоны. Кроме того, к системе можно подключить сразу два телефона через Bluetooth, что позволяет водителю и пассажиру одновременно пользоваться громкой связью с разных устройств.





Беспроводное удаленное соединение Pivi Pro обеспечивает технология dual-sim с двумя модемами LTE, позволяющими системе без снижения производительности выполнять несколько функций одновременно, например, потоковую передачу мультимедиа и загрузку обновлений с помощью SOTA. Кроме того, Pivi Pro имеет собственный дополнительный источник питания, поэтому навигация системы готова к работе сразу после того, как водитель садится за руль автомобиля.

Новая система Pivi Pro уже устанавливается на целый ряд недавно обновленных моделей Jaguar и Land Rover, среди которых кроссоверы F-Pace и E-Pace , седаны XE и XF , а также внедорожник Discovery .