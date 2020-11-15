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Начальник ИВС на Окрестина: Врачи не совсем благонадежные, сочувствуют задержанным

15.11.2020 12:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Некто, представившийся начальником изолятора на Окрестина Игорем Кенюхом, потребовал убрать из изолятора неблагонадежных врачей, которые сочувствуют задержанных.

Запись телефонного разговора человека, назвавшимся Кенюхом, со старшим врачом БСМП опубликовало Еврорадио.

«У нас сейчас две ваши бригады… Я хочу вам сейчас мягко так сказать, что врачи, я ними разговаривал, не совсем благонадежные. Они здесь не должны находиться. Если можно, уберите их пожалуйста. Они несут абы что, и не туда, куда надо», - заявил начальник ИВС.

На попытку старшего врача выяснить, что означает благонадежность, начальник Окрестина заявил: «Сочувствуют задержанным!»

В ходе разговора врач говорит, что бригада повезла двух «тяжелых», у одного из них — судороги.

 
 
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Некто, представившийся начальником изолятора на Окрестина Игорем Кенюхом, потребовал убрать из изолятора неблагонадежных врачей, которые сочувствуют...
 
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