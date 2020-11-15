ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В столице перекрыта улица Притыцкого, в районе скопление спецтехники

15.11.2020 12:17 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В Минске перекрыта улица Притыцкого на участке от станции метро «Пушкинская» в сторону станции метро «Спортивная».

В столице перекрыта улица Притыцкого, в районе скопление спецтехники
Большой бело-красно-белый флаг встречает проезжающих по Притыцкого в сторону Пушкинской. Фото: телеграм-канал «Усы Лукашенко».

Как сообщают водители, весь автотранспорт направляют в объезд.

Некоторое время также был перекрыт большой подземный переход на перекрестке проспекта Пушкина и улицы Притыцкого.

С самого утра по Минску проследовали большие колонны спецтехники, в том числе автомобили для разворачивания колючей проволоки, автозаки, водомет, сдвоенные автобусы (вероятно, для перевозки задержанных) и т.д.

В 10.35 метрополитен закрыл «в целях обеспечения безопасности пассажиров» станции первой линии метро «Площадь Победы», «Октябрьская», «Площадь Якуба Коласа», все станции второй линии от «Купаловской» до «Кунцевщины» включительно, а также все станции третьей линии метро («Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича», «Юбилейная площадь»). Поезда на данных станциях следуют без остановки.

На станции «Площадь Ленина» закрыт вход со стороны площади Независимости.

Около 9.15 в Минске отключили мобильный интернет.

В столице и других городах Беларуси планируется марш «Я выхожу», названный так в память погибшего минчанина Романа Бондаренко. Это будет четырнадцатый марш после президентских выборов 9 августа. Сторонники перемен продолжают требовать отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске перекрыта улица Притыцкого на участке от станции метро «Пушкинская» в сторону станции метро «Спортивная».
 
Новости дня
Новости разные
 
На проспекте Победителей такси насмерть сбило мужчину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.11.2020
Mir24.TV Belarus
15.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика