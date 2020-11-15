Сегодня утром автомобиль такси насмерть сбил мужчину

Источник материала: Onliner

ДТП произошло сегодня утром. По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda двигался по проспекту Победителей со стороны МКАД в направлении центра. Недалеко от проспекта Победителей, 133, он наехал на пешехода, который переходил дорогу не по пешеходному переходу. От полученных травм 26-летний парень умер до приезда скорой.

«На месте работают сотрудники ГАИ, представитель СК, специалист управления ГКСЭ по городу Минску. Проводится осмотр места происшествия», — сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По данным ГАИ, за десять месяцев в Минске произошло 189 ДТП с участием пешеходов, в которых 187 человек получили травмы различной степени тяжести и 14 погибли. Как отмечают сотрудники ГАИ, в 70% случаев наездов на пешеходов виновны водители транспортных средств.



