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Сегодня утром автомобиль такси насмерть сбил мужчину

15.11.2020 12:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

ДТП произошло сегодня утром. По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda двигался по проспекту Победителей со стороны МКАД в направлении центра. Недалеко от проспекта Победителей, 133, он наехал на пешехода, который переходил дорогу не по пешеходному переходу. От полученных травм 26-летний парень умер до приезда скорой.

«На месте работают сотрудники ГАИ, представитель СК, специалист управления ГКСЭ по городу Минску. Проводится осмотр места происшествия», — сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По данным ГАИ, за десять месяцев в Минске произошло 189 ДТП с участием пешеходов, в которых 187 человек получили травмы различной степени тяжести и 14 погибли. Как отмечают сотрудники ГАИ, в 70% случаев наездов на пешеходов виновны водители транспортных средств.

Сегодня утром автомобиль такси насмерть сбил мужчину

 
Теги: Минск
 
 
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ДТП произошло сегодня утром. По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda двигался по проспекту Победителей со стороны МКАД в направлении центра....
 
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