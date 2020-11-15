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«Пусть здесь будет территория, на которой всем ***** [все равно]». Репортаж с концерта Моргенштерна в Минске

15.11.2020 12:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Если бы у 2020 года был саундтрек, то он бы практически целиком состоял из музыки Моргенштерна. Хотите вы того или нет, но хиты 22-летнего российского рэпера с января звучат из любой техники, способной воспроизвести рваные биты и то истеричное мямленье, то злое рычание, в которых иногда угадываются слова вроде «цепи», «бабки» и «мерин». Рассказываем, как прошел концерт одиозного артиста в Минске: со Шреком на экране, медляками в слэме и скандалом из-за «Жыве Беларусь».

«Мы здесь сегодня умрем!» — снимая маски, хохочет заходящая в зал Prime Hall компания. За полчаса до назначенного и за час до фактического начала концерта уровень социального дистанцирования стремился там к отрицательному значению.

«Пусть здесь будет территория, на которой всем ***** [все равно]». Репортаж с концерта Моргенштерна в Минске

Толпа, заряженная на жесткий слэм, ради которого и устраивает свои концерты Моргенштерн, разогревает сама себя, скандируя «****** [Надоел], выходи», а следом — «Пошел ***** [вон]». Можно было подумать, что половину билетов выкупили хейтеры рэпера, но нет, это всего лишь славная фанатская традиция, которую сам Алишер и запустил.






К слову, вопреки всем предубеждениям по поводу того, что Моргенштерна слушают только школьники, основная часть томившихся в ожидании «мяса» состояла скорее из поздних зумеров лет 20—23.

«Пусть здесь будет территория, на которой всем ***** [все равно]». Репортаж с концерта Моргенштерна в Минске

Самые старшие, вероятно, окончили школу еще до того, как теперешний музыкант года по версии GQ, перезагружающий карьеры рэперов нулевых одним фитом, только-только начал покорять YouTube с дредами-пальмой на голове. На балконе — парочки еще постарше и совсем уж взрослые серьезные дяди в кожаных куртках. В общем, как и обещал сам Алишер, безукоризненное «18+».







Наконец под проверяющие на прочность стены рок-запилы и коронное «У! У! У! Да, я богатый ***** [дурак]» Моргенштерн выскочил на сцену. На большом экране в зацикленном припадке задергался Шрек — через полсекунды за ним начал повторять и весь танцпол.

«Пусть здесь будет территория, на которой всем ***** [все равно]». Репортаж с концерта Моргенштерна в Минске

«Минск! Все наши концерты отменили, кроме, ***** [черт возьми], этого! Вы понимаете, что это последний концерт в ****** [чертовом] 2020-м? Так давайте сегодня ********* [оторвемся]!» — кричит рэпер, бросая в толпу футболку с логотипом лейбла Black Star.









За следующие два-три трека — а они, согласно законам современного музыкального тайм-менеджмента, длились едва ли больше 4 минут — в центре зала успела образоваться внушительных размеров слэм-воронка, в которую толпа раз в пару секунд выплевывала самых отчаянных. От жара с танцпола потеть начали даже те, кто предпочел отсидеться за дальними столиками на балконе.

В красном свете прожекторов площадка перед сценой выглядела прямо-таки апокалиптично. Моргенштерну очень нравилось: «Минск! Вы самые ******** [лучшие]! Вот это вы устроили ***** [разнос]! Не то что зажравшиеся москвичи».

«Пусть здесь будет территория, на которой всем ***** [все равно]». Репортаж с концерта Моргенштерна в Минске

Еще через пару минут кто-то попытался развернуть большой бело-красно-белый флаг, а танцпол мгновенно отреагировал скандированием «Жыве Беларусь!». К этому рэпер отнесся без капли энтузиазма.

«Пусть здесь будет территория, на которой всем ***** [все равно]». Репортаж с концерта Моргенштерна в Минске

«Да, мы готовились к такому. Ребят, мне ***** [все равно]. Мне ***** [все равно] даже на то, что происходит в моей собственной стране. Я не собираюсь строить из себя героя», — заявил Алишер. На секунду повисло напряжение, из нескольких частей зала даже начали долетать тихие разочарованные «У-у-у». Моргенштерн резко пресек и это: «Если вы будете вмешивать сюда политику, я просто уйду, мне ***** [все равно]. Я знаю, что у вас сейчас творится полный ****** [кошмар], но все мы сюда пришли, чтобы ********* [оторваться]. Пусть хотя бы здесь будет территория, на которой всем ***** [все равно]».






Спорить с артистом никто не решился — уже в следующее мгновение зазвучал очередной бэнгер, и толпа переключилась с гордых кричалок на абсурдистские панчлайны про съеденного деда, «чичу» и «айс». Ну и, конечно, куплеты про новый Cadillac — куда же без главной нетленки рэпера. «Какую мы все-таки ***** [ерунду] тут поем», — поделился внезапным откровением Моргенштерн.

«Пусть здесь будет территория, на которой всем ***** [все равно]». Репортаж с концерта Моргенштерна в Минске

Но кроме качающей ерунды, были еще и песни про любовь. В общем-то, если верить Моргенштерну, все песни этим вечером были про любовь. Перед своим самым лирическим (насколько это возможно) треком «Мне пох», записанным в дуэте с Клавой Кокой, рэпер предложил парням пригласить девушек на танец. Кто-то даже откликнулся — медленно покачивающиеся парочки в метре от продолжающегося слэма выглядели еще одной сюрреалистической иллюстрацией 2020 года.



«Любовь — вот что главное в жизни. То, что в сердце. Все, что вот здесь, — полная ***** [чушь], — прикладывает палец к голове философствующий Моргенштерн. — Даже среди всего происходящего ****** [раздрая] дарите друг другу любовь». Свою порцию любви Алишер тоже получил — расплывшийся в улыбке рэпер триумфально закончил концерт с висящим на шее ожерельем из фанатских бюстгальтеров.

«Пусть здесь будет территория, на которой всем ***** [все равно]». Репортаж с концерта Моргенштерна в Минске

 
Теги: Минск
 
 
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Если бы у 2020 года был саундтрек, то он бы практически целиком состоял из музыки Моргенштерна. Хотите вы того или нет, но хиты 22-летнего российского рэпера с января...
 
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