«Пусть здесь будет территория, на которой всем ***** [все равно]». Репортаж с концерта Моргенштерна в Минске

Источник материала: Onliner Если бы у 2020 года был саундтрек, то он бы практически целиком состоял из музыки Моргенштерна. Хотите вы того или нет, но хиты 22-летнего российского рэпера с января звучат из любой техники, способной воспроизвести рваные биты и то истеричное мямленье, то злое рычание, в которых иногда угадываются слова вроде «цепи», «бабки» и «мерин». Рассказываем, как прошел концерт одиозного артиста в Минске: со Шреком на экране, медляками в слэме и скандалом из-за «Жыве Беларусь».

«Мы здесь сегодня умрем!» — снимая маски, хохочет заходящая в зал Prime Hall компания. За полчаса до назначенного и за час до фактического начала концерта уровень социального дистанцирования стремился там к отрицательному значению.





Толпа, заряженная на жесткий слэм, ради которого и устраивает свои концерты Моргенштерн, разогревает сама себя, скандируя «****** [Надоел], выходи», а следом — «Пошел ***** [вон]». Можно было подумать, что половину билетов выкупили хейтеры рэпера, но нет, это всего лишь славная фанатская традиция, которую сам Алишер и запустил.













К слову, вопреки всем предубеждениям по поводу того, что Моргенштерна слушают только школьники, основная часть томившихся в ожидании «мяса» состояла скорее из поздних зумеров лет 20—23.





Самые старшие, вероятно, окончили школу еще до того, как теперешний музыкант года по версии GQ, перезагружающий карьеры рэперов нулевых одним фитом, только-только начал покорять YouTube с дредами-пальмой на голове. На балконе — парочки еще постарше и совсем уж взрослые серьезные дяди в кожаных куртках. В общем, как и обещал сам Алишер, безукоризненное «18+».















Наконец под проверяющие на прочность стены рок-запилы и коронное «У! У! У! Да, я богатый ***** [дурак]» Моргенштерн выскочил на сцену. На большом экране в зацикленном припадке задергался Шрек — через полсекунды за ним начал повторять и весь танцпол.





«Минск! Все наши концерты отменили, кроме, ***** [черт возьми], этого! Вы понимаете, что это последний концерт в ****** [чертовом] 2020-м? Так давайте сегодня ********* [оторвемся]!» — кричит рэпер, бросая в толпу футболку с логотипом лейбла Black Star.



















За следующие два-три трека — а они, согласно законам современного музыкального тайм-менеджмента, длились едва ли больше 4 минут — в центре зала успела образоваться внушительных размеров слэм-воронка, в которую толпа раз в пару секунд выплевывала самых отчаянных. От жара с танцпола потеть начали даже те, кто предпочел отсидеться за дальними столиками на балконе.

В красном свете прожекторов площадка перед сценой выглядела прямо-таки апокалиптично. Моргенштерну очень нравилось: «Минск! Вы самые ******** [лучшие]! Вот это вы устроили ***** [разнос]! Не то что зажравшиеся москвичи».





Еще через пару минут кто-то попытался развернуть большой бело-красно-белый флаг, а танцпол мгновенно отреагировал скандированием «Жыве Беларусь!». К этому рэпер отнесся без капли энтузиазма.





«Да, мы готовились к такому. Ребят, мне ***** [все равно]. Мне ***** [все равно] даже на то, что происходит в моей собственной стране. Я не собираюсь строить из себя героя», — заявил Алишер. На секунду повисло напряжение, из нескольких частей зала даже начали долетать тихие разочарованные «У-у-у». Моргенштерн резко пресек и это: «Если вы будете вмешивать сюда политику, я просто уйду, мне ***** [все равно]. Я знаю, что у вас сейчас творится полный ****** [кошмар], но все мы сюда пришли, чтобы ********* [оторваться]. Пусть хотя бы здесь будет территория, на которой всем ***** [все равно]».













Спорить с артистом никто не решился — уже в следующее мгновение зазвучал очередной бэнгер, и толпа переключилась с гордых кричалок на абсурдистские панчлайны про съеденного деда, «чичу» и «айс». Ну и, конечно, куплеты про новый Cadillac — куда же без главной нетленки рэпера. «Какую мы все-таки ***** [ерунду] тут поем», — поделился внезапным откровением Моргенштерн.





Но кроме качающей ерунды, были еще и песни про любовь. В общем-то, если верить Моргенштерну, все песни этим вечером были про любовь. Перед своим самым лирическим (насколько это возможно) треком «Мне пох», записанным в дуэте с Клавой Кокой, рэпер предложил парням пригласить девушек на танец. Кто-то даже откликнулся — медленно покачивающиеся парочки в метре от продолжающегося слэма выглядели еще одной сюрреалистической иллюстрацией 2020 года.







«Любовь — вот что главное в жизни. То, что в сердце. Все, что вот здесь, — полная ***** [чушь], — прикладывает палец к голове философствующий Моргенштерн. — Даже среди всего происходящего ****** [раздрая] дарите друг другу любовь». Свою порцию любви Алишер тоже получил — расплывшийся в улыбке рэпер триумфально закончил концерт с висящим на шее ожерельем из фанатских бюстгальтеров.



