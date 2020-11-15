Водителя, который в Светлогорске чуть не сбил на пешеходном переходе девочку, нашли и лишили прав

Источник материала: Tut.by

В Светлогорске нашли и наказали водителя, который едва не сбил на переходе ребенка. Подробности рассказали в УВД.





Напомним, инцидент произошел вечером 9 ноября на улице Свердлова. Автобус притормозил перед зеброй, чтобы пропустить пешехода. Но ехавший в соседней полосе Opel Corsa не уступил дорогу 13-летней школьнице, которая переходила дорогу по зебре. К счастью, своевременная реакция водителя позволила избежать наезда, однако с места машина скрылась.

После появления видео в интернете милиционеры нашли водителя. Им оказалась 29-летняя местная жительница. Женщину оштрафовали на пять базовых величин и лишили на три месяца права управления автотранспортом.