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Водителя, который в Светлогорске чуть не сбил на пешеходном переходе девочку, нашли и лишили прав
Источник материала: Tut.by
В Светлогорске нашли и наказали водителя, который едва не сбил на переходе ребенка. Подробности
Напомним, инцидент
После появления видео в интернете милиционеры нашли водителя. Им оказалась 29-летняя местная жительница. Женщину оштрафовали на пять базовых величин и лишили на три месяца права управления автотранспортом.
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В Светлогорске нашли и наказали водителя, который едва не сбил на переходе ребенка. Подробности рассказали в УВД.
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