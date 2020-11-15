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Власти готовятся к воскресному маршу: перекрыты улицы, закрыто метро, отключен интернет

15.11.2020 13:11 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

15 ноября в Беларуси проходят традиционные марши несогласных с результатами президентских выборов белорусов. Сегодня большое шествие в столице посвящено памяти убитого неизвестными в штатском Романа Бондаренко.

С самого утра в центр Минска стянули огромное количество военной техники, в том числе, водометы и «Барьеры». Позднее стало известно, что отключен мобильный интернет, а также закрыты все станции метро от Купаловской до Кунцевщины, вся третья ветка, а также центральные станции: Площадь Победы, Октябрьская, Площадь Якуба Колоса. Всего - 15 станций метро. Оцеплены центральные площади города, по улицам ездят микроавтобусы с людьми в штатском. Именно в такой микроавтобус 11 ноября неизвестные утащили избитого Романа Бондаренко, а через два часа после этого его привезли в больницу в бессознательном состоянии. Из комы он уже не вышел, умерев 12 ноября

Планируется, что сегодня марш соберется у метро «Пушкинская», где расположен народный мемориал другому погибшему во время протестов, Александру Тарайковскому (он был застрелен неизвестными в зеленой форме 10 августа, проверку по этому делу власти приостановили аккурат 12 ноября, в день смерти Бондаренко). После этого шествие должно пройти до так называемой «Площади Перемен», двора на Червякова, где жил Роман Бондаренко. Сейчас на месте предполагаемого сбора людей стоит вереница микроавтобусов, прошли точечные задержания. Позднее сюда подтянулись и автозаки.

С 10 часов утра в Минске наблюдаются проблемы с мобильным интернетом. Его отключают по требованию «уполномоченных государственных органов», сообщает оператор А1.

 
Теги: Минск
 
 
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15 ноября в Беларуси проходят традиционные марши несогласных с результатами президентских выборов белорусов. Сегодня большое шествие в столице посвящено памяти...
 
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