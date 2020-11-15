МВД Беларуси подтвердило информацию о задержаниях на акции протеста в Минске

Источник материала: АФН

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич подтвердила информацию о задержаниях на акции протеста в Минске в воскресенье.

"Задержания есть", - сообщила Ганусевич, которую цитирует Интерфакс-Запад .

По информации СМИ, возле станции метро "Пушкинская", рядом с "народным мемориалом" погибшему в первые дни протестов Александру Тарайковскому, задержаны около десятка человек.

Кроме того, силовики задержали нескольких журналистов. Однако, по словам Ганусевич, у нее нет информации о журналистах.

Ранее сообщалось, что были задержаны корреспондент ТАСС Юрий Шамшур и журналист БелТА Андрей Покумейко.