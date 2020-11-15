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МВД Беларуси подтвердило информацию о задержаниях на акции протеста в Минске
Источник материала: АФН
Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич подтвердила информацию о задержаниях на акции протеста в Минске в воскресенье.
"Задержания есть", - сообщила Ганусевич, которую цитирует
По информации СМИ, возле станции метро "Пушкинская", рядом с "народным мемориалом" погибшему в первые дни протестов Александру Тарайковскому, задержаны около десятка человек.
Кроме того, силовики задержали нескольких журналистов. Однако, по словам Ганусевич, у нее нет информации о журналистах.
Ранее сообщалось, что были задержаны корреспондент ТАСС Юрий Шамшур и журналист БелТА Андрей Покумейко.
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Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич подтвердила информацию о задержаниях на акции протеста в Минске в воскресенье.
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