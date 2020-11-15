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Множество силовиков и первые задержания на "Пушкинской"
Источник материала: Партизан
На "Пушкинской" в Минске вдоль улицы Притицкого стоят автозаки и микроавтобусы с силовиками. Периодически люди в форме без опознавательных знаков выходят, задерживают несколько человек и снова садятся в машины. По состоянию на 12:30 силовиков едва ли не больше, чем протестующих.
За зданием суда на улице Дунина-Марцинкевича возле метро "Спортивная" также стоят автозаки и микроавтобусы с силовиками, передает
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На "Пушкинской" в Минске вдоль улицы Притицкого стоят автозаки и микроавтобусы с силовиками. Периодически люди в форме без опознавательных знаков выходят,...
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