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Множество силовиков и первые задержания на "Пушкинской"

15.11.2020 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На "Пушкинской" в Минске вдоль улицы Притицкого стоят автозаки и микроавтобусы с силовиками. Периодически люди в форме без опознавательных знаков выходят, задерживают несколько человек и снова садятся в машины. По состоянию на 12:30 силовиков едва ли не больше, чем протестующих.

За зданием суда на улице Дунина-Марцинкевича возле метро "Спортивная" также стоят автозаки и микроавтобусы с силовиками, передает "Еврорадио".
 
Теги: Минск
 
 
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На "Пушкинской" в Минске вдоль улицы Притицкого стоят автозаки и микроавтобусы с силовиками. Периодически люди в форме без опознавательных знаков выходят,...
 
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