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Жители микрорайона «Новая Боровая» остались без воды. Совсем

15.11.2020 13:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Как сообщают нам читатели, с 9:00 в микрорайоне нет ни холодной, ни горячей воды. Жители массово звонят в «Минскводоканал», там отвечают, что «на всю „Новую Боровую“ давление всего 2 атмосферы». О проблемах пишут и в чате района. «„А-100 Комфорт“ сообщает: произошла авария, и во всей Боровой нет воды», — сообщают местные жители.

Между тем дозвониться по экстренному номеру 115 или до водоканала пока не удается. «Ваша позиция — 46, время ожидания — 25 минут», — говорит автоответчик.

(будет дополнено)

 
 
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Как сообщают нам читатели, с 9:00 в микрорайоне нет ни холодной, ни горячей воды. Жители массово звонят в «Минскводоканал», там отвечают, что «на всю „Новую Боровую“...
 
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