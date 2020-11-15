Водитель чуть не сбил школьницу и скрылся – его нашли и лишили прав

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 ноя - Sputnik. Водитель чуть не сбил школьницу в Светлогорске, подробности инцидента рассказали в МВД Беларуси.

Около шести вечера в понедельник, 9 ноября, в Светлогорске Opel Corsa двигался по улице Свердлова. Водитель машины не уступил дорогу 13-летней девочке, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

Скорость реакции помогла избежать наезда, однако водитель с места скрылся. Записи с видеорегистратора автомобиля, который ехал позади, попали в интернет, благодаря чему инспекторы ГАИ его нашли водителя иномарки. Это оказалась 29-летняя жительница Светлогорска, женщина признала свою вину.

Ее оштрафовали на пять базовых величин и лишили на три месяца права управления автотранспортом.