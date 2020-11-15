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Ямб, Хорей и реформа Ломоносова. Почему наша поэзия богаче западной?
15.11.2020 13:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Объясняем на примерах и сравнениях с другими языками и рассказываем, чем отличается Ямб от Хорея, какие бывают схемы рифмовки и как Ломоносов завершил реформу русской поэзии.
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