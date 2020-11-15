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Ямб, Хорей и реформа Ломоносова. Почему наша поэзия богаче западной?

15.11.2020 13:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Ямб, Хорей и реформа Ломоносова. Почему наша поэзия богаче западной?

Объясняем на примерах и сравнениях с другими языками и рассказываем, чем отличается Ямб от Хорея, какие бывают схемы рифмовки и как Ломоносов завершил реформу русской поэзии.

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Стихи без рифмы в зарубежной литературе давно популярнее классической поэзии. Правда, что рифмы исчерпали себя еще в прошлом веке? Почему наша поэзия богаче...
 
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