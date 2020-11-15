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Арина Соболенко вышла в финал теннисного турнира в Линце

15.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал престижного теннисного турнира в австрийском Линце, сообщает «Интерфакс».

Первая ракетка Беларуси в полуфинале одолела спортсменку из Чехии Барбору Крейчикову – 7:5, 4:6, 6:3. Теннисистки всего провели на корте 2 часа 4 минуты. Согласно рейтингу Женской теннисной ассоциации (WTA), Крейчикова занимает 74-е место, а Соболенко – 11-е.

Уже 15 ноября состоится финальный матч. В борьбе за главный титул Соболенко сразится с Элизе Мертенс из Бельгии (21-е место в рейтинге WTA).

Напомним, 25 октября спортсмена из Беларуси стала победительницей теннисного турнира в чешской Остраве. Тогда в финале соревнований в одиночном разряде впервые в истории WTA состоялся белорусский финал – в нем встретились Арина Соболенко и Виктория Азаренко.



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Первая ракетка Беларуси одолела в полуфинале спортсменку из Чехии Барбору Крейчикову.
 
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