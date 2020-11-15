Арина Соболенко вышла в финал теннисного турнира в Линце

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал престижного теннисного турнира в австрийском Линце, сообщает «Интерфакс» .

Первая ракетка Беларуси в полуфинале одолела спортсменку из Чехии Барбору Крейчикову – 7:5, 4:6, 6:3. Теннисистки всего провели на корте 2 часа 4 минуты. Согласно рейтингу Женской теннисной ассоциации (WTA), Крейчикова занимает 74-е место, а Соболенко – 11-е.

Уже 15 ноября состоится финальный матч. В борьбе за главный титул Соболенко сразится с Элизе Мертенс из Бельгии (21-е место в рейтинге WTA).