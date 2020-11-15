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Чиновники обещают повысить базовую ставку и поднять зарплаты самым «бедным» работникам
Источник материала: Tut.by
Работникам социального обслуживания с 1 января 2021 года намерены увеличить заработную плату. Это предусмотрено
«Этим постановлением с 1 января 2021 года устанавливается новая стимулирующая выплата работникам бюджетных организаций сферы социального обслуживания — надбавка за специфику работы в сфере социального обслуживания от 8 до 12 процентов их окладов», —
Надбавка руководителям, специалистам и другим служащим составит 12%, а рабочим — 8%.
«Данная мера затронет более 34 тысяч работников. В основном это работники домов-интернатов, территориальных центров социального обслуживания населения, — поясняют в Минтруда. — В результате в следующем году, с учетом запланированного роста
Напомним, сейчас базовая ставка составляет 185 рублей. От ее размера зависит размер зарплат работников бюджетных организаций. Средние зарплаты бюджетников тем временем сокращаются третий месяц подряд. Реальные зарплаты, которые рассчитываются с поправкой на инфляцию, также
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Соцработники в сентябре были в числе лидеров по падению реальных зарплат, которые рассчитываются с учетом инфляции. Этот показатель упал на 3,2%.
Что еще меняется новым постановлением Минтруда
В Минтруда также уточняют, что новым постановлением наименование стимулирующей выплаты — «надбавка за специфику работы» служащим, занимающим должности социального работника и сиделки, заменяется наименованием «надбавка за особенности профессиональной деятельности», так как данное наименование наиболее полно соответствует содержанию данной стимулирующей выплаты. При этом размер данной выплаты не меняется и остается прежним — 10% от оклада работника.
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Работникам социального обслуживания с 1 января 2021 года намерены увеличить заработную плату. Власти также запланировали на 2021 год повышение базовой ставки, от...
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