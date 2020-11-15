Чиновники обещают повысить базовую ставку и поднять зарплаты самым «бедным» работникам

Источник материала: Tut.by

Работникам социального обслуживания с 1 января 2021 года намерены увеличить заработную плату. Это предусмотрено постановлением Минтруда № 101 от 30 октября. Сейчас соцработники числятся в аутсайдерах по размеру средней зарплаты. В сентябре, по данным Белстата, средний заработок у них составлял почти 704 рубля (сумма до уплаты налогов). Для сравнения: в госуправлении средний заработок был выше больше чем в 2 раза — почти 1430 рублей. Власти также запланировали на 2021 год повышение базовой ставки, от которой зависит размер зарплат в бюджетных организациях. Напомним, средние зарплаты бюджетников падают третий месяц подряд.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

«Этим постановлением с 1 января 2021 года устанавливается новая стимулирующая выплата работникам бюджетных организаций сферы социального обслуживания — надбавка за специфику работы в сфере социального обслуживания от 8 до 12 процентов их окладов», — уточняют в Минтруда.

Надбавка руководителям, специалистам и другим служащим составит 12%, а рабочим — 8%.

«Данная мера затронет более 34 тысяч работников. В основном это работники домов-интернатов, территориальных центров социального обслуживания населения, — поясняют в Минтруда. — В результате в следующем году, с учетом запланированного роста базовой ставки , заработная плата работников сферы социального обслуживания вырастет от 35 до 130 рублей (или в среднем на 9%)». То есть на такую прибавку соцработники смогут рассчитывать, если будет повышена базовая ставка, а не только введена надбавка, о которой идет речь выше.

Напомним, сейчас базовая ставка составляет 185 рублей. От ее размера зависит размер зарплат работников бюджетных организаций. Средние зарплаты бюджетников тем временем сокращаются третий месяц подряд. Реальные зарплаты, которые рассчитываются с поправкой на инфляцию, также падают .

Какие сейчас зарплаты у соцработников

Сейчас специалисты, которые занимаются уходом в специализированных

учреждениях и предоставлением социальных услуг, числятся в аутсайдерах по размеру средней зарплаты. В сентябре средний заработок у них составлял почти 704 рубля (сумма до уплаты налогов). То есть после уплаты налогов эта сумма составляет около 605 рублей.

Соцработники в сентябре были в числе лидеров по падению реальных зарплат, которые рассчитываются с учетом инфляции. Этот показатель упал на 3,2%.

Что еще меняется новым постановлением Минтруда

В Минтруда также уточняют, что новым постановлением наименование стимулирующей выплаты — «надбавка за специфику работы» служащим, занимающим должности социального работника и сиделки, заменяется наименованием «надбавка за особенности профессиональной деятельности», так как данное наименование наиболее полно соответствует содержанию данной стимулирующей выплаты. При этом размер данной выплаты не меняется и остается прежним — 10% от оклада работника.