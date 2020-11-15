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Умер экс-начальник отдела массового футбола АБФФ Виталий Крупица. Ему было 39 лет

15.11.2020 14:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ночь с 14 на 15 ноября после продолжительной болезни умер Виталий Крупица. Ему было 39 лет, сообщается на сайте АБФФ. Экс-начальник отдела массового футбола АБФФ в последнее время трудился в офисе ЮНИСЕФ в Беларуси.


Фото: АБФФ

При Крупице был создан масштабный проект «Папа, мама, я — футбольная семья», который в 2018-м взял одну из главных наград года в церемонии UEFA GROW. Приз в одной из наиболее динамично развивающихся областей — сфере массового футбола — был отдан АБФФ.

«Жизнь Виталия была неразрывно связана с футболом. На первых этапах своего футбольного пути он вызывался в юношескую сборную Беларуси и выступал за футбольный клуб «Мосты». Затем он посвятил себя пляжному футболу. На протяжении долгих лет руководил отделением этого вида игры номер один борисовского БАТЭ, а также с успехом выступал за команду «желто-синих», с которой выиграл ряд трофеев. Виталий защищал цвета национальной сборной Беларуси по пляжному футболу.

Позднее Крупица посвятил себя развитию массового футбола в Республике Беларусь. Возглавив отдел массового футбола Ассоциация «Белорусская федерация футбола», он запустил ряд проектов, которые проводятся до сих пор, и поучаствовал во множестве международных семинаров, что серьезно поспособствовало популяризации игры номер один среди самых разных слоев населения. После внушительных успехов на международном уровне он перешел на работу в офис ЮНИСЕФ в Беларуси.

Вклад Виталия Крупицы в развитие футбола невозможно переоценить. Он проповедовал здоровый образ жизни, переехал с супругой и тремя прекрасными детьми за город, однако от беды не уберегся, однажды услышав страшный диагноз-приговор — рак... В грядущем феврале Виталию исполнилось бы 40 лет...», — говорится в сообщении официального сайта АБФФ.

SPORT.TUT.BY выражает соболезнования родным и близким Виталия Крупицы.

 
 
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В последнее время он трудился в офисе ЮНИСЕФ в Беларуси.
 
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