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«Лукашенко должен объявить об уходе». Работники крупных заводов продолжают присоединяться к стачке
Источник материала: Tut.by
Работники предприятий продолжают присоединяться к стачке. Среди них — «Беларуськалий», «Гродно Азот», БелАЗ, БМЗ, Минский моторный завод, «Нафтан». К стачке также присоединились новые специалисты БелЖД, работник табачной фабрики «Неман». К примеру, на «Беларуськалии» на этой неделе присоединились как минимум 15 человек. Почти у всех этих людей практически совпадают требования — отставка Александра Лукашенко, провести новые выборы, остановить насилие со стороны силовиков и выпустить всех политзаключенных. «Я против насилия, я против беззакония. Вступив в стачку, я понимаю, что каким-то образом, может быть, маленьким, могу повлиять на дальнейшую ситуацию в стране», — сказал один из работников «Беларуськалия», который присоединился к стачке. А ранее уволенный после стачки азотовец Вадим Венский рассказал, что
«Разрешите себе же помочь своим детям, своим родителям, своим близким. За нас это никто не сделает»
Стачком «Беларуськалия» продолжает пополняться новыми людьми, несмотря на задержания стачкомовцев. Напомним, 13 ноября в Коссово
Среди тех, кто присоединился на этой неделе к стачке на «Беларуськалии», в том числе электрослесарь
Дмитрий Быков, слесарь-ремонтник СОФ4 «Беларуськалия», также
— Я, Толкач Александр Анатольевич, укладчик-упаковщик СОФ 1РУ ОАО «Беларуськалий», присоединился 14.11.2020 к стачке. Я устал от бесчинств и беспредела, творимых в моей стране. Я говорю: «Хватит кормить преступный режим!».
«Присоединился 13.11.2020 к стачке, так как возмущен беззаконием, творимым в нашей стране. Отказ от работы на режим — это самое малое, что я могу сделать, чтобы предотвратить тот ужас, что сейчас творится», — заявил электрослесарь Александр Махров.
«Отказ от работы — это самое малое, что я могу сделать, чтобы остановить насилие.
«Есть то, что важнее квартир, кредитов и стабильной зарплаты — это человеческая жизнь. Стачка — небольшой шаг к тому, чтобы остановить это безумие», — убежден Илья Прокопович.
«Считаю, что прошедшая кампания по выборам президента в РБ в 2020 году была полностью непрозрачна и нагло сфальсифицирована. С момента старта президентской кампании до нынешнего момента многие люди подвергаются преследованиям репрессиям, арестам, жестким избиениям, тяжелым ранениям, —
Ранее трое работников «Беларуськалия», которые ранее также ушли в стачку, записали видеообращение.
— Выражаю свое несогласие с насилием и произволом в нашей стране, — сказал Павел Павлов. — Я за новые свободные честные выборы. Я за Беларусь, в которой свобода слова будет восприниматься не как инакомыслие, а как наше законное право. Я за свободную и процветающую Беларусь.— Я часто слышу одни и те же слова: у меня кредиты, у меня алименты, у меня дети… Может, хватит уже, а? — задается вопросом один из стачкомовцев. — Лайки в соцсетях, комментарии… Но, может, пора уже делать что-то большее? Разрешите себе полюбить себя. Разрешите себе же помочь своим детям, своим родителям, своим близким. За нас это никто не сделает.
— Я против насилия, я против беззакония. Вступив в стачку, я понимаю, что каким-то образом, может быть, маленьким, могу повлиять на дальнейшую ситуацию в стране, — сказал еще один работник.
В ряды стачкома ОАО «Беларуськалий» также вступил электрослесарь 5-го разряда ПРМУ Березовского рудника первого рудоуправления Антон Буров.
«Силовики бьют и калечат мирных людей. Им все равно, женщину они избивают, мужчину или подростка»
К стачке с 14 ноября также присоединился машинист «Нафтана» Алексей Малиновский.
11 ноября десятый сотрудник БМЗ присоединился к стачке — это Людмила Литвиненко. В открытом письме она требует повышения заработной платы «до уровня, соответствующего тяжести труда», прекращения давления на рабочих и избиения мирных граждан, восстановления в должности уволенных сотрудников, освобождения всех политзаключенных и проведения честных выборов.
С 11 ноября в стачку ушел работник БелАЗа Александр Морозов.
— Я белорус. Вместе мы белорусский народ. У нас должна быть свобода слова, свобода мирно выразить свое мнение. Вместо этого мы видим, как силовики бьют и калечат мирных людей. Им все равно, женщину они избивают, мужчину или подростка. Все равно, сколько людей будет искалечено и останутся инвалидами на всю жизнь, — говорится в его заявлении.
Ранее с 9 ноября двое работников БелАЗа
К стачке присоединился работник Минского моторного завода — инженер инструментального цеха Николай Шибеко. Об этом
Специалист выбрал забастовку как мирный и действенный способ донесения своих требований: прекращение насилия со стороны всех силовых структур; возбудить уголовные дела и призвать к ответственности всех лиц, причастных к насилию по отношению к белорусскому народу; освободить всех политзаключенных и прекращение преследования граждан по политическим мотивам; назначить новые открытые и честные выборы с участием Координационного совета и гражданского общества; освободить Лукашенко от должности.
Общенациональную стачку поддержал работник табачной фабрики «Неман» Куванников Александр.
Аппаратчик 6-го разряда из цеха «Карбамид-4» «Гродно Азота» Валерий Шевченко присоединился к общенациональной забастовке до выполнения народных требований.
Еще один работник — Юрий Коршун, дежурный слесарь КИПиА цехов циклогексанон-1 и олеум — присоединился к стачке на «Гродно Азоте». «Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно остановиться полностью, все политзаключенные должны быть освобождены», — говорится в заявлении Юрия Коршуна.
К стачке на «Гродно Азоте» также присоединились слесари-ремонтники
Ранее уволенный после стачки азотовец Вадим Венский рассказал, что
К забастовке присоединились сегодня также два сотрудника конструкторско-технического центра БелЖД,
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Работники предприятий продолжают присоединяться к стачке. Среди них - «Беларуськалий, «Гродно Азот», Минский моторный завод, «Нафтан». К стачке также...
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