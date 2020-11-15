«Лукашенко должен объявить об уходе». Работники крупных заводов продолжают присоединяться к стачке

Источник материала: Tut.by

Работники предприятий продолжают присоединяться к стачке. Среди них — «Беларуськалий», «Гродно Азот», БелАЗ, БМЗ, Минский моторный завод, «Нафтан». К стачке также присоединились новые специалисты БелЖД, работник табачной фабрики «Неман». К примеру, на «Беларуськалии» на этой неделе присоединились как минимум 15 человек. Почти у всех этих людей практически совпадают требования — отставка Александра Лукашенко, провести новые выборы, остановить насилие со стороны силовиков и выпустить всех политзаключенных. «Я против насилия, я против беззакония. Вступив в стачку, я понимаю, что каким-то образом, может быть, маленьким, могу повлиять на дальнейшую ситуацию в стране», — сказал один из работников «Беларуськалия», который присоединился к стачке. А ранее уволенный после стачки азотовец Вадим Венский рассказал, что попал в волну поддержки и солидарности .



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

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«Разрешите себе же помочь своим детям, своим родителям, своим близким. За нас это никто не сделает»

Стачком «Беларуськалия» продолжает пополняться новыми людьми, несмотря на задержания стачкомовцев. Напомним, 13 ноября в Коссово была задержана экскурсионная группа из Солигорска, в составе которой были в том числе стачкомовцы «Беларуськалия».

Среди тех, кто присоединился на этой неделе к стачке на «Беларуськалии», в том числе электрослесарь Максим Данилевич , слесарь-ремонтник Сергей Рожко , электрослесарь Виталий Белоусов , электрослесарь Антон Буров , электрослесарь Александр Махров , сушильщик грануляции Игорь Забродский , машинист котлов Роман Клевец , электрослесари Илья Прокопович , Олег Веремейчик , Андрей

Могилевец , электрогазосварщик Павел Кольке , слесарь-ремонтник Денис Кривленя , машинист горно-выемочных машин Дмитрий Дановский .

Дмитрий Быков, слесарь-ремонтник СОФ4 «Беларуськалия», также ушел в стачку.





— Я, Толкач Александр Анатольевич, укладчик-упаковщик СОФ 1РУ ОАО «Беларуськалий», присоединился 14.11.2020 к стачке. Я устал от бесчинств и беспредела, творимых в моей стране. Я говорю: «Хватит кормить преступный режим!».



Фото: t.me/stachkom

«Присоединился 13.11.2020 к стачке, так как возмущен беззаконием, творимым в нашей стране. Отказ от работы на режим — это самое малое, что я могу сделать, чтобы предотвратить тот ужас, что сейчас творится», — заявил электрослесарь Александр Махров.

«Отказ от работы — это самое малое, что я могу сделать, чтобы остановить насилие.

Я хочу спросить у других работников предприятия: «Сколько еще нужно убийств мирных граждан, чтобы вы отказались от работы на этот режим?» — задается вопросом Игорь Забродский.

«Есть то, что важнее квартир, кредитов и стабильной зарплаты — это человеческая жизнь. Стачка — небольшой шаг к тому, чтобы остановить это безумие», — убежден Илья Прокопович.

«Считаю, что прошедшая кампания по выборам президента в РБ в 2020 году была полностью непрозрачна и нагло сфальсифицирована. С момента старта президентской кампании до нынешнего момента многие люди подвергаются преследованиям репрессиям, арестам, жестким избиениям, тяжелым ранениям, — отмечает Денис Кривленя. — Некоторые пострадавшие останутся инвалидами на всю жизнь».

Ранее трое работников «Беларуськалия», которые ранее также ушли в стачку, записали видеообращение.

— Выражаю свое несогласие с насилием и произволом в нашей стране, — сказал Павел Павлов. — Я за новые свободные честные выборы. Я за Беларусь, в которой свобода слова будет восприниматься не как инакомыслие, а как наше законное право. Я за свободную и процветающую Беларусь.

— Я часто слышу одни и те же слова: у меня кредиты, у меня алименты, у меня дети… Может, хватит уже, а? — задается вопросом один из стачкомовцев. — Лайки в соцсетях, комментарии… Но, может, пора уже делать что-то большее? Разрешите себе полюбить себя. Разрешите себе же помочь своим детям, своим родителям, своим близким. За нас это никто не сделает.

— Я против насилия, я против беззакония. Вступив в стачку, я понимаю, что каким-то образом, может быть, маленьким, могу повлиять на дальнейшую ситуацию в стране, — сказал еще один работник.

В ряды стачкома ОАО «Беларуськалий» также вступил электрослесарь 5-го разряда ПРМУ Березовского рудника первого рудоуправления Антон Буров.





«Силовики бьют и калечат мирных людей. Им все равно, женщину они избивают, мужчину или подростка»

К стачке с 14 ноября также присоединился машинист «Нафтана» Алексей Малиновский.

11 ноября десятый сотрудник БМЗ присоединился к стачке — это Людмила Литвиненко. В открытом письме она требует повышения заработной платы «до уровня, соответствующего тяжести труда», прекращения давления на рабочих и избиения мирных граждан, восстановления в должности уволенных сотрудников, освобождения всех политзаключенных и проведения честных выборов.



Фото: читатель TUT.BY

С 11 ноября в стачку ушел работник БелАЗа Александр Морозов.

— Я белорус. Вместе мы белорусский народ. У нас должна быть свобода слова, свобода мирно выразить свое мнение. Вместо этого мы видим, как силовики бьют и калечат мирных людей. Им все равно, женщину они избивают, мужчину или подростка. Все равно, сколько людей будет искалечено и останутся инвалидами на всю жизнь, — говорится в его заявлении.



Фото: читатель TUT.BY

Ранее с 9 ноября двое работников БелАЗа написали заявления о присоединении к общенациональной забастовке. Это электросварщик 3-го разряда сварочного цеха Олег Сосницкий и фрезеровщик 6-го разряда инструментального цеха Сергей Валентюкевич. В заявлениях, которые работники написали на имя гендиректора предприятия, перечисляются их требования: отставка Александра Лукашенко и проведение честных выборов, освобождение всех политзаключенных, прекращение насилия со стороны сотрудников МВД в отношении мирных граждан. В заявлении Сергея Валентюкевича есть еще одно требование — уволить мастера и начальника цеха, которые, по его заявлениям, оказывают давление на рабочих.

К стачке присоединился работник Минского моторного завода — инженер инструментального цеха Николай Шибеко. Об этом сообщает стачком предприятия.



Николай Шибеко

Специалист выбрал забастовку как мирный и действенный способ донесения своих требований: прекращение насилия со стороны всех силовых структур; возбудить уголовные дела и призвать к ответственности всех лиц, причастных к насилию по отношению к белорусскому народу; освободить всех политзаключенных и прекращение преследования граждан по политическим мотивам; назначить новые открытые и честные выборы с участием Координационного совета и гражданского общества; освободить Лукашенко от должности.

Общенациональную стачку поддержал работник табачной фабрики «Неман» Куванников Александр.



Фото из Instagram

Аппаратчик 6-го разряда из цеха «Карбамид-4» «Гродно Азота» Валерий Шевченко присоединился к общенациональной забастовке до выполнения народных требований.





Еще один работник — Юрий Коршун, дежурный слесарь КИПиА цехов циклогексанон-1 и олеум — присоединился к стачке на «Гродно Азоте». «Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно остановиться полностью, все политзаключенные должны быть освобождены», — говорится в заявлении Юрия Коршуна.





К стачке на «Гродно Азоте» также присоединились слесари-ремонтники Даниил Ярышко , Денис Войткевич , электромонтер Сергей Харевич , заместитель начальника цеха аммиак-3 по ремонту и обслуживанию технологического оборудования Владимир Мних .

Ранее уволенный после стачки азотовец Вадим Венский рассказал, что попал в волну поддержки и солидарности .

К забастовке присоединились сегодня также два сотрудника конструкторско-технического центра БелЖД, сообщает телеграм-канал belzhd_live. Это Андрей Купцов (начальник отдела технической документации дорожной лаборатории автоматики, телемеханики и связи) и Денис Бергин (начальник дорожной лаборатории автоматики, телемеханики и связи). Среди их требований — отставка Лукашенко, проведение новых выборов, освобождение политзаключенных, прекращение преследования граждан по политическим мотивам.







