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На «Площади перемен» взрывы – гранаты бросают прямо в людей, но они готовы защищать мемориал. Что происходит в Минске
Источник материала: KYKY>
Сегодня в Минске, как и во многих других городах Беларуси, идет марш памяти Романа Бондаренко. Рассказываем всё, что нужно о нем знать.
Марш начался около 12:00 на Пушкинской. «Власть» заранее отключила в городе мобильный интернет (он пробивался лишь у некоторых) и закрыла 14 станций метро.
На Пушкинской силовики делали все, чтобы не дать людям собраться в одну колонну.
Протестующих травили газом, очень сильно били. пугали светошумовыми гранатами и водометами.
Несмотря на все это, к 13 часам на Пушкинской люди смогли собраться в большую колонну.
Людей начали пугать светошумовыми гранатами и водометами.
В итоге многие ушли по Орловке в сторону «Площади перемен» – к 14:00 основная колонна протеста сосредоточилась именно там.
Около 14:15 силовики приехали на «Площадь перемен».
По данным правозащитного центра «Весна» к 14:00 в Минске было задержано около 80 человек. Их фамилии можно найти на сайте центра.
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На «Площади перемен» взрывы – гранаты бросают прямо в людей, но они готовы защищать мемориал. Что происходит в Минске
Сегодня в Минске, как и во многих других городах Беларуси, идет марш памяти Романа Бондаренко. Рассказываем всё, что нужно о нем знать. Марш начался около 12:00 на...
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