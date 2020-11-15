На «Площади перемен» взрывы – гранаты бросают прямо в людей, но они готовы защищать мемориал. Что происходит в Минске

Источник материала: KYKY

Сегодня в Минске, как и во многих других городах Беларуси, идет марш памяти Романа Бондаренко. Рассказываем всё, что нужно о нем знать.

Марш начался около 12:00 на Пушкинской. «Власть» заранее отключила в городе мобильный интернет (он пробивался лишь у некоторых) и закрыла 14 станций метро.

На Пушкинской силовики делали все, чтобы не дать людям собраться в одну колонну.

Протестующих травили газом, очень сильно били. пугали светошумовыми гранатами и водометами.

Несмотря на все это, к 13 часам на Пушкинской люди смогли собраться в большую колонну.

Людей начали пугать светошумовыми гранатами и водометами.

В итоге многие ушли по Орловке в сторону «Площади перемен» – к 14:00 основная колонна протеста сосредоточилась именно там.

Около 14:15 силовики приехали на «Площадь перемен».

По данным правозащитного центра «Весна» к 14:00 в Минске было задержано около 80 человек. Их фамилии можно найти на сайте центра.



Новость дополняется