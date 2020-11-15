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На «Площади перемен» взрывы – гранаты бросают прямо в людей, но они готовы защищать мемориал. Что происходит в Минске

15.11.2020 14:31 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня в Минске, как и во многих других городах Беларуси, идет марш памяти Романа Бондаренко. Рассказываем всё, что нужно о нем знать. 

Марш начался около 12:00 на Пушкинской. «Власть» заранее отключила в городе мобильный интернет (он пробивался лишь у некоторых) и закрыла 14 станций метро. 

На Пушкинской силовики делали все, чтобы не дать людям собраться в одну колонну.

Протестующих травили  газом, очень сильно били. пугали светошумовыми гранатами и водометами. 

Несмотря на все это, к 13 часам на Пушкинской люди смогли собраться в большую колонну. 

Людей начали пугать светошумовыми гранатами и водометами. 

В итоге многие ушли по Орловке в сторону «Площади перемен» – к 14:00 основная колонна протеста сосредоточилась именно там. 

Около 14:15 силовики приехали на «Площадь перемен». 

По данным правозащитного центра «Весна» к 14:00 в Минске было задержано около 80 человек. Их фамилии можно найти на сайте центра. 

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Сегодня в Минске, как и во многих других городах Беларуси, идет марш памяти Романа Бондаренко. Рассказываем всё, что нужно о нем знать.  Марш начался около 12:00 на...
 
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