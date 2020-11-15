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Силовики использовали против собравшихся вблизи «площади Перемен» людей светошумовые гранаты

15.11.2020 15:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Силовики использовали против собравшихся на «площади Перемен» людей светошумовые гранаты.

Силовики использовали против собравшихся вблизи «площади Перемен» людей светошумовые гранаты
Фото: скриршот кадра из видео Белсата.

Здесь прозвучало не менее четырех взрывов. Двор заволокло дымом, силовики начали оттеснять и задерживать людей.

Как сообщалось, несмотря на противодействие силовиков на символической «площади Перемен» — во дворе жилого дома на улице Червякова в Минске, где создан мемориал погибшего 12 ноября Романа Бондаренко, – собралось более тысячи человек.

Также продолжаются зачистки в районе проспекта Пушкина и на прилегающих улицах. Как и сообщалось, здесь также против демонстрантов были применены светошумовые гранаты.

Правозащитники сообщают, что на этот час задержано не менее 140 человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Силовики использовали против собравшихся на «площади Перемен» людей светошумовые гранаты.
 
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