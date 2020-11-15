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Силовики использовали против собравшихся вблизи «площади Перемен» людей светошумовые гранаты
Источник материала: Навiны
Силовики использовали против собравшихся на «площади Перемен» людей светошумовые гранаты.
Здесь прозвучало не менее четырех взрывов. Двор заволокло дымом, силовики начали оттеснять и задерживать людей.
Как сообщалось, несмотря на противодействие силовиков на символической «площади Перемен» — во дворе жилого дома на улице Червякова в Минске, где создан мемориал погибшего 12 ноября Романа Бондаренко, – собралось более тысячи человек.
Также продолжаются зачистки в районе проспекта Пушкина и на прилегающих улицах. Как и сообщалось, здесь также против демонстрантов были применены светошумовые гранаты.
Правозащитники сообщают, что на этот час задержано не менее 140 человек.
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Силовики использовали против собравшихся на «площади Перемен» людей светошумовые гранаты.
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