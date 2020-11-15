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В Минске задержана фотожурналист Александра Пилипович-Сущиц, в Витебске — Алесь Пилецкий

15.11.2020 15:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Минске задержана фотожурналист «Нашай Нівы» Александра Пилипович-Сущиц, в Витебске — фотожурналист tut.by и «Народной Воли» Алесь Пилецкий, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

В Минске задержана фотожурналист Александра Пилипович-Сущиц, в Витебске — Алесь Пилецкий
Александра Пилипович-Сущиц. Фото: listapad.com.

Пилецкий был задержан на улице Ленина областного центра. «Проверили документы, удостоверение. Сказали, что задерживают. Сейчас ждем машину, чтобы ехать в РОВД. Милиционеры представились — это сотрудники ППС Матвеенко и Ермолович», — сказал Алесь Пилецкий по телефону.

Кроме того в Гродно задержан Андрей Ломов, Hrodna.life, в столице известный фотограф Евгений Отцецкий.

Подробности задержания журналистки в Минске не сообщаются.

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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В Минске задержана фотожурналист «Нашай Нівы» Александра Пилипович-Сущиц, в Витебске — фотожурналист tut.by и «Народной Воли» Алесь Пилецкий, сообщает Белорусская...
 
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