В Минске задержана фотожурналист Александра Пилипович-Сущиц, в Витебске — Алесь Пилецкий

В Минске задержана фотожурналист «Нашай Нівы» Александра Пилипович-Сущиц, в Витебске — фотожурналист tut.by и «Народной Воли» Алесь Пилецкий, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.



Александра Пилипович-Сущиц. Фото: listapad.com.

Пилецкий был задержан на улице Ленина областного центра. «Проверили документы, удостоверение. Сказали, что задерживают. Сейчас ждем машину, чтобы ехать в РОВД. Милиционеры представились — это сотрудники ППС Матвеенко и Ермолович», — сказал Алесь Пилецкий по телефону.

Кроме того в Гродно задержан Андрей Ломов, Hrodna.life, в столице известный фотограф Евгений Отцецкий.

Подробности задержания журналистки в Минске не сообщаются.