|
В Минске задержана фотожурналист Александра Пилипович-Сущиц, в Витебске — Алесь Пилецкий
Источник материала: Навiны
В Минске задержана фотожурналист «Нашай Нівы» Александра Пилипович-Сущиц, в Витебске — фотожурналист tut.by и «Народной Воли» Алесь Пилецкий,
Пилецкий был задержан на улице Ленина областного центра. «Проверили документы, удостоверение. Сказали, что задерживают. Сейчас ждем машину, чтобы ехать в РОВД. Милиционеры представились — это сотрудники ППС Матвеенко и Ермолович», — сказал Алесь Пилецкий по телефону.
Кроме того в Гродно задержан Андрей Ломов, Hrodna.life, в столице известный фотограф Евгений Отцецкий.
Подробности задержания журналистки в Минске не сообщаются.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске задержана фотожурналист «Нашай Нівы» Александра Пилипович-Сущиц, в Витебске — фотожурналист tut.by и «Народной Воли» Алесь Пилецкий, сообщает Белорусская...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)