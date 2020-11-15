Задержан корреспондент Tribuna.com, автор канала «ЧестнОК» Александр Ивулин

Источник материала: Tut.by

15 ноября в Минске задержан корреспондент Tribuna.com, ведущий YouTube-канала «ЧестнОК» Александр Ивулин, сообщает издание.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Подробности выясняются.

По данным на 14.00, по Беларуси, в основном в Минске, задержано более 100 человек. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна».