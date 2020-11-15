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Задержан корреспондент Tribuna.com, автор канала «ЧестнОК» Александр Ивулин
Источник материала: Tut.by
15 ноября в Минске задержан корреспондент Tribuna.com, ведущий YouTube-канала «ЧестнОК» Александр Ивулин,
Подробности выясняются.
По данным на 14.00, по Беларуси, в основном в Минске, задержано более 100 человек. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна».
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Подробности выясняются.
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