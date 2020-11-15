В Бресте 11-летняя девочка, угрожая пистолетом, уводила малышей в лес и избивала

Сообщения о «женщине, которая нападает на детей в парке воинов-освободителей» появились в соцсетях в начале ноября. Родителей просили быть бдительными и не отпускать малышей без присмотра. Утверждалось, что от действий злоумышленницы пострадали минимум двое детей – мальчик и девочка. Причём последнюю нападавшая якобы пыталась задушить шапкой, но жертве удалось вырваться и убежать.

пишет Первый Регион. Сначала в эти «страшилки» мало кто верил. Но затем было опубликовано видео одного из случаев,Первый Регион.













Вчера, 10 ноября, родители смогли выдохнуть – злоумышленницу поймали. Об этом сообщили осведомлённые о деле горожане в telegram-чатах. Якобы задержанная является невменяемой и пыталась напасть на ещё одного ребёнка.





Садисткой оказалась вовсе не женщина, а 11-летняя девочка. По словам её жертв, она заставляла их ложиться на землю, зажимала им рот и била. Вчера она поймала очередную жертву на ул. Орловской. В этот момент её и задержали стражи порядка.





Оказалось, что пистолет у школьницы был не настоящий. А нападениями девочка хотела прославиться. Изначально планировалось, что её действия будет снимать друг для пранк-роликов о запугивании детей. Но «оператор» разумно отказался от соучастия.





Как сообщают в УВД, школьница живёт в неполной семье и периодически конфликтует с мамой. Родительницу теперь привлекут к ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей. А девочку поставят на учёт с ней будут работать, чтобы к совершеннолетию она не нападала на людей уже с настоящим пистолетом.