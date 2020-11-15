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В Минске задержан фотокор БелаПАН Андрей Шавлюго

15.11.2020 15:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Минске задержан фотокорреспондент БелаПАН Андрей Шавлюго. По информации БелаПАН, его доставили в УВД Московского района.

В Минске задержан фотокор БелаПАН Андрей Шавлюго

По сообщению Белорусской ассоциации журналистов, в Витебске задержан журналист Игорь Матвеев, в Гродно — фотограф Евгений Бузук.

Ранее сообщалось о задержании в Минске фотографа Евгения Отцецкого и фотожурналиста «Нашай Нівы» Александры Пилипович-Сущиц, в Гродно — корреспондента Hrodna.life Андрея Ломова, в Витебске — фотожурналиста tut.by и «Народной Воли» Алеся Пилецкого.

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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В Минске задержан фотокорреспондент БелаПАН Андрей Шавлюго. По информации БелаПАН, его доставили в УВД Московского района.
 
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