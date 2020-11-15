В Минске задержан фотокор БелаПАН Андрей Шавлюго

В Минске задержан фотокорреспондент БелаПАН Андрей Шавлюго. По информации БелаПАН , его доставили в УВД Московского района.





По сообщению Белорусской ассоциации журналистов, в Витебске задержан журналист Игорь Матвеев, в Гродно — фотограф Евгений Бузук.

Ранее сообщалось о задержании в Минске фотографа Евгения Отцецкого и фотожурналиста «Нашай Нівы» Александры Пилипович-Сущиц, в Гродно — корреспондента Hrodna.life Андрея Ломова, в Витебске — фотожурналиста tut.by и «Народной Воли» Алеся Пилецкого.