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Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на понедельник
15.11.2020 16:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 ноя – Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 16 ноября из-за тумана, сообщил в воскресенье Гидрометцентр республики.
Неблагоприятные погодные условия будут наблюдаться ночью и утром. Также синоптики предупредили о слабом гололеде, который возможен ночью и утром по востоку страны.
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По прогнозу в понедельник ожидается облачная с прояснениями погода. В западном и центральном районах пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, южный умеренный.
Температура воздуха в течение суток составит 0..+7°С, ночью по востоку при прояснениях до -2°С; днем в западных районах +8..+10°С.
Ранее Госавтоинспекция обратилась к водителям в связи с первым гололедом. Владельцам авто предложили "переобуться" в зимнюю резину, не дожидаясь крайнего срока, предусмотренного ПДД.
Зимнюю резину по белорусскому законодательству следует использовать в период с 1 декабря по 1 марта. Под это правило подпадают все автомобили с технически допустимой общей массой до 3,5 тонны включительно, легковые и грузопассажирские автомобили с технически допустимой общей массой свыше 3,5 тонны, а также автобусы с технически допустимой общей массой до 5 тонн должны быть оборудованы зимними шинами. За нарушение предусмотрен штраф в размере 0,5 базовой величины.
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Согласно прогнозу, первый день будущей недели должен быть сравнительно теплым – обещают до +7 градусов.
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