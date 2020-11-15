Вывод ополченцев из Карабаха замедлился из-за плохой погоды

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 ноя – Sputnik. Вывод ополченцев из некоторых районов Нагорного Карабаха замедлился из-за плохой погоды.

Армения должна была вывести свое население и вооруженные силы из Кельбаджарского района до 15 ноября. С этого числа район переходит под контроль Баку.

Однако из-за погоды и необходимости разминирования некоторых участков дорог процесс вывода ополченцев и населения замедлился. Вместе с тем власти Азербайджана с пониманием отнеслись к сложившейся ситуации и дали Армении отсрочку.

"В связи с возникшими у армянской стороны сложностями и исходя из принципов гуманизма, Азербайджан решил дать дополнительные десять дней Армении на вывод вооруженных сил и мирного населения из Кельбаджарского района – дата передачи района Азербайджана теперь не 15, а 25 ноября", – заявил помощник президента Азербайджана, его слова цитирует РИА Новости.

Сообщается, что армянская сторона обратилась с просьбой предоставить дополнительное время через Россию.

Даты передачи Агдамского и Лачинского районов Азербайджану остаются прежними – 20 ноября и 1 декабря.

"Несмотря на непростую обстановку, вывод подразделений народного ополчения Нагорного Карабаха из Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов идет", - сообщил РИА Новости источник в штабе миротворческих сил.

Десятого ноября пресс-служба Кремля распространила совместное заявление президентов Армении, Азербайджана и России о прекращении огня в Карабахе. Азербайджан и Армения обязуются прекратить боевые действия, остановиться на занятых позициях и обменяться военнопленными. Ереван должен вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.

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