Снова очереди на границе с ЕС: только на литовском направлении свыше 1000 фур

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 ноя - Sputnik. Большие очереди наблюдаются на блорусско-литовской границе в это воскресенье. По данным Госпогранкомитета, по состоянию на 14:00 в Литву не могут въехать более 1060 фур.

Больше всего грузовиков скопилось в пункте пропуска "Каменный Лог", где стоят более 420 машин. В "Бенякони" застряли более 250 фур, в "Котловке" – более 210, в "Привалке" – более 180.

Также очереди наблюдаются на латвийском и польском направлениях. Из Беларуси в Латвию не могут въехать более 230 фур, а на границе с Польшей застряли более 240.

Накануне Госпогранкомитет предупредил, что в пункте пропуска "Мядининкай" (сопредельный "Каменный Лог") наблюдаются проблемы с работой баз данных системы таможенного оформления. В связи с этим оформление грузового транспорта проводилось в ручном режиме. Сообщалось, что такой режим работы сохранится по 12:00 воскресенья.

Водителей призывали при необходимости выбирать ближайшие пункты пропуска.