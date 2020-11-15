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В Минске и других городах Беларуси прошли массовые задержания протестующих

15.11.2020 16:21 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Подразделения силовиков провели массовые задержания протестующих с использованием слезоточивого газа и светошумовых гранат, в том числе на «Площади перемен», где был убит Роман Бондаренко.

Власти в очередной раз серьезно подготовились к разгону протестующих. Тем более, что нынешний воскресный протест был посвящен убитому Роману Бондаренко. Народ был серьезно возмущен и поэтому протест предполагался особенно активным. И власти испугались, серьезно испугались. Уже к 12 часам в Минске были перекрыты 14 станций метров, а также перекрыты несколько улиц в районе станции метро «Пушкинская» и прилегающие к «Площади перемен», где был убит Роман Бондаренко.

Как и в прошлое воскресенье, хапун начался задолго до того, как люди начали собираться в колонны. По сути, силовики пресекали любые попытки собраться больше трех, даже без символики и плакатов. Там, где протестующим все же удавалось собраться, были задействованы все средства для разгона. В ход шел и слезоточивый газ, и дубинки, и светошумовые гранаты. Их использовали в том числе и возле «Площади перемен». Но если на подступах к ней часть людей еще удалось разогнать, на в самом дворе, возле стихийного мемориала, люди остались стоять. Более того, без применения насилия протестующим удалось добиться того, что силовики отступили. На 16.00 по минскому времени часть протестующих начала спокойно расходиться.

Пока неизвестно, о точном количестве задержанных. Но учитывая масштабы задержаний, их опять же будет несколько сотен.

 
Теги: Минск
 
 
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Подразделения силовиков провели массовые задержания протестующих с использованием слезоточивого газа и светошумовых гранат, в том числе на «Площади перемен»,...
 
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