Граждане Молдовы в Минске голосуют за президента на территории посольства

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Граждане Молдовы голосуют во втором туре выборов президента и за пределами страны. За рубежом для них открыты 139 участков. В Минске за ходом голосования следит корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Отдать свой голос граждане Молдовы приходят на избирательный участок на территории посольства в Минске. Здесь действуют антиковидные меры. Вход в здание строго в масках. Всем измеряют температуру. Проголосовать пускают только по одному. Остальные ожидают на улице.

«Я считаю себе патриотом своей Родины. Я переживаю за моих земляков, там мои родственники. Там лежат мои родители, предки», – сказал избиратель Василий Семенюк.

«В Беларуси я живу достаточно давно и, конечно, слежу за политическими процессами, которые происходят в Молдове. Поэтому считаю своим гражданским долгом участвовать и в первом, и во втором туре выборов», – отметил избиратель Сергей Ткаченко.